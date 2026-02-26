Возрастное ограничение 18+
В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
В Екатеринбургском зоопарке стартовал конкурс красоты среди самочек. «Зоо-мисс 2026» традиционно приурочен здесь к Международному женскому дню.
Поскольку наступивший год проходит под знаком Огненной Красной Лошади, организаторы конкурса решили не изменять символике и пригласили побороться за титул самых эффектных «красных» обитательниц. Претендентками стали самки с огненным окрасом или те, в чьем названии присутствует этот цвет.
Одна из претенденток — красная волчица по имени Рейна. Эта хищница — не только обладательница роскошного рыжевато-палевого меха, но и настоящая редкость: её вид занесён в Красную книгу России. Рейна — сгусток энергии и находится постоянно в движении, отмечают работники зоопарка.
Конкуренцию волчице составляет краснорукий тамарин Киара. В мире этих крошечных приматов царит матриархат, и Киара — непререкаемый лидер в своей группе. Розовую какаду Петрушу из отдела прирученных животных в зоопарке считают настоящей звездой со своим репертуаром. Она умеет чихать по команде, задорно произносить собственное имя и танцевать под ритмичную музыку.
Замыкает четвёрку участниц краснопятнистая квакша Фрина. Эта амфибия обладает не только эффектной внешностью, но и особой суперспособностью: её кожа выделяет защитный слизистый секрет, вызывающий жжение.
Проголосовать за одну из этих ярких красавиц можно в ВК-группе Екатеринбургского зоопарка. А кто из них получит титул главной красавицы зоопарка, станет известно накануне праздника: итоги конкурса подведут 7 марта, а торжественное поздравление победительницы состоится на следующий день.
Напомним, что совсем недавно — в преддверии 23 февраля — в зоопарке выбирали «Зоо-мистера» текущего года. По итогам народного голосования им стал Василёк — так зовут екатеринбургскую выдру.
26 февраля 2026
