Три человека провалились под лёд с начала года в Екатеринбурге

20.53 Четверг, 5 марта 2026
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сотрудники МЧС за первые месяцы 2026 года зафиксировал три случая провала людей под лёд на территории Екатеринбурга. Во всех этих случаях причиной была опасная беспечность.

Сегодня, 5 марта, специалисты МЧС, Государственной инспекции по маломерным судам, полиции совместно с представителями мэрии провели рейд по береговой линии городского пруда. В рамках этого профилактического мероприятия они раздавали прохожим листовки и проводили разъяснительные беседы, предупреждая горожан о рисках, связанных с выходом на лёд.

За время рейда участники его семь раз замечали людей, выходивших на лёд. Каждый из этих «храбрецов» были остановлены. На них составили административные протоколы.

Как напомнили в администрации города, выходить на лёд разрешено только в специальных местах. Но в Екатеринбурге таких мест нет, то есть, любая попытка прогуляться по ледяной поверхности водоёма может считаться нарушением и наказываться штрафом в 500 рублей.

Официальный портал Екатеринбург.рф приводит слова старшего государственного инспектора по маломерным судам Дениса Обоскалова: «В некоторых местах толщина льда на городском пруду составляет всего 20 сантиметров. Не стоит ориентироваться на морозную погоду – на толщину и структуру льда влияют, в том числе, течение и тёплые стоки. Поэтому пруд стоит обходить стороной».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
