Возрастное ограничение 18+
В 2025 году почти на 36% выросло число коррупционных преступлений в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура отчиталась о преступности в регионе за 2025 год и опубликовала статистику за 12 месяцев.
Так, по её данным, в прошлом году зарегистрировали 44 719 преступлений –на 7,8% меньше, чем в 2024 году. Из них 44,9% преступлений – небольшой тяжести, 32,5% – тяжкие или особо тяжкие. Отмечается, что сократилось число преступлений средней тяжести (-6,3%), небольшой (-9,6%), тяжких (-16,8%), но особо тяжких выросло на 10,4%.
Число убийств осталось на прежнем уровне (186 преступлений), но на 17% уменьшилось количество дел об умышленно причинении вреда здоровью.
На преступления с применением IT-технологий пришлось 32,3% преступлений, что на 17% меньше, чем годом ранее (14 456 в 2025 году и 17 419 в 2024 году).
Практически половина всех преступлений в регионе была связана с хищениями – 21 684 (48,5 %). Из их числа на кражи пришлось 56,8% (-8,2%), мошенничество – 33% (-17,6%), грабёж – 2,1% (-6,4%), разбой – 0,4 % (-2%).
Однако количество преступлений коррупционной направленности выросло на 35,8 %, экономической направленности – на 7,9 %. Мероприятие для возрастной категории 18+
Так, по её данным, в прошлом году зарегистрировали 44 719 преступлений –на 7,8% меньше, чем в 2024 году. Из них 44,9% преступлений – небольшой тяжести, 32,5% – тяжкие или особо тяжкие. Отмечается, что сократилось число преступлений средней тяжести (-6,3%), небольшой (-9,6%), тяжких (-16,8%), но особо тяжких выросло на 10,4%.
«В результате преступных посягательств погибло 450 человек, здоровью 707 лиц причинен тяжкий вред»,
– отметили в ведомстве.
Число убийств осталось на прежнем уровне (186 преступлений), но на 17% уменьшилось количество дел об умышленно причинении вреда здоровью.
На преступления с применением IT-технологий пришлось 32,3% преступлений, что на 17% меньше, чем годом ранее (14 456 в 2025 году и 17 419 в 2024 году).
Практически половина всех преступлений в регионе была связана с хищениями – 21 684 (48,5 %). Из их числа на кражи пришлось 56,8% (-8,2%), мошенничество – 33% (-17,6%), грабёж – 2,1% (-6,4%), разбой – 0,4 % (-2%).
Однако количество преступлений коррупционной направленности выросло на 35,8 %, экономической направленности – на 7,9 %. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские власти обещают направить более 100 млн рублей на поддержку предпринимателей
17 февраля 2026
17 февраля 2026