Водителя, насмерть сбившего школьницу, начали судить в Первоуральске
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела мужчины, который утром 1 декабря 2025 года насмерть 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск на Ford Fusion.
Ранее сообщалось, что за рулём был 40-летний мужчина, но, по данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, машиной управлял 28-летний Александр Лобунский, угнавший автомобиль. Согласно материалам дела, он сел за рулём, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав.
Отмечается, что Лобунский признал свою вину.
Накануне прокурор огласил обвинительное заключение, и судебное следствие началось. По делу назначили автотехническую экспертизу.
