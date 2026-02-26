Возрастное ограничение 18+
Бронзовый памятник Балабанову весом 10,5 тонн отливают в Екатеринбурге
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге завершают работу над памятником уральскому режиссёру Алексею Балабанову по эскизу скульптора Мейрама Баймуханова, изобразившего Балабанова задумчиво сидящим в пустом грузовом трамвае.
Поскольку биография Балабанова тесно связана со Свердловским рок-клубом, на стенах вагона разместили плакаты музыкальных групп и афиши кинолент, а также другие символы: крылья из одноимённой песни группы «Наутилус Помпилиус», берет Насти Полевой, обрез и плеер Данилы Багрова, монитор для воспроизведения отснятого материала на съёмочной площадке и стихотворение сына режиссёра Фёдора, – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Готовить скульптуру начали в Санкт-Петербурге, где скульптор Мейрам Баймуханов, прислушиваясь к мнению семьи режиссёра, вносил коррективы в проект. Когда глиняный прототип весом около полтонны был завершён, его перевели в гипс и доставили в Екатеринбург, где Баймуханов с помощью деревянного каркаса и скульптурного пластилина создал макет вагона.
По словам директора литейной мастерской Дмитрия Брезгина, в которой будут отливать памятник, общий вес скульптуры в бронзе достигнет 10,5 тонн. Он также рассказал, что вагон сделают больше реального, чтобы зрители могли свободно передвигаться внутри композиции и изучать детали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Поскольку биография Балабанова тесно связана со Свердловским рок-клубом, на стенах вагона разместили плакаты музыкальных групп и афиши кинолент, а также другие символы: крылья из одноимённой песни группы «Наутилус Помпилиус», берет Насти Полевой, обрез и плеер Данилы Багрова, монитор для воспроизведения отснятого материала на съёмочной площадке и стихотворение сына режиссёра Фёдора, – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Готовить скульптуру начали в Санкт-Петербурге, где скульптор Мейрам Баймуханов, прислушиваясь к мнению семьи режиссёра, вносил коррективы в проект. Когда глиняный прототип весом около полтонны был завершён, его перевели в гипс и доставили в Екатеринбург, где Баймуханов с помощью деревянного каркаса и скульптурного пластилина создал макет вагона.
«Когда модель вагона будет полностью готова, ее разберут на отдельные элементы – каждый из них отольют из бронзы прямо в мастерской. Затем детали установят на надежный металлический каркас и покроют патиной, которая придаст композиции благородный состаренный вид»,
– сообщили в мэрии.
По словам директора литейной мастерской Дмитрия Брезгина, в которой будут отливать памятник, общий вес скульптуры в бронзе достигнет 10,5 тонн. Он также рассказал, что вагон сделают больше реального, чтобы зрители могли свободно передвигаться внутри композиции и изучать детали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбург поступило полтонны китайских арбузов
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Альбомы «Агаты Кристи» удалили с российских стриминговых сервисов из-за претензий к текстам
02 марта 2026
02 марта 2026
За махинации с НДС будут судить бизнесмена из Екатеринбурга
26 февраля 2026
26 февраля 2026