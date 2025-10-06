Возрастное ограничение 18+
Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о национализации активов бизнесменов Алексея Боброва и Артёма Бикова, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Таким образом, иск Генпрокуратуры удовлетворён полностью. Ответчиком по нему помимо Боброва и Бикова проходили Олег Чемезов, Алексей Пьянков и ряд менее известных личностей. В исковом заявлении фигурировало свыше 150 ответчиков и третьих лиц. Суд согласился с мнением надзорного ведомства о том, что активы были нажиты незаконным путём, в том числе за счёт неформальных связей бенефициаров числе с экс-председателем правления РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом. В деле около 300 томов, сообщает 66.ru.
По решению суда государству передано около 2,2 миллиарда акций. В список вошли пакеты «Корпорации СТС», «Облкоммунэнерго», «Сибирско-Уральской энергетической компании», «Агро-Клевер» и «Делового дома на Архиерейской».
Гражданское дело рассмотрели ровно за месяц – оно поступило в суд 10 сентября.
