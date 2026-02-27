Винтаж станет главным подарком к 8 Марта в Екатеринбурге

«Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на Авито можно купить винтаж как в ресейле, так и в новом состоянии. На платформе среди миллионов товаров можно найти в том числе редкие коллекционные экземпляры, которые удивят даже искушенных любителей винтажа»,



— прокомментировал итоги исследования руководитель бизнес-направления Fashion в Авито Никита Захаров.

Аналитики платформы Авито изучили предпраздничные предпочтения екатеринбуржцев. Выяснилось, что жители уральской столицы всё чаще выбирают для поздравлений небанальные презенты.В преддверии Международного женского дня продажи винтажной одежды и аксессуаров в уральской столице выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Тренд на ретро-вещи охватил практически все категории товаров. Особой популярностью у покупателей пользуется винтажный гардероб. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали покупать в 2,5 раза чаще при средней цене 1 800 рублей. Спрос на винтажные платья увеличился в полтора раза (их средняя стоимость составляет 1 700 рублей).Также в 2,5 раза выросли продажи ретро-аксессуаров. Лидерами среди аксессуаров стали ремни и пояса — их приобретали в 4,5 раза чаще, а средний чек составил 1 600 рублей. В три раза вырос спрос на винтажные перчатки и варежки, а платки, шарфы и головные уборы в стиле ретро также разлетались в 2,5 раза активнее. Продажи ретро-очков увеличились на 88%.Не обошли вниманием покупатели и категорию домашнего уюта. Продажи винтажной посуды — сервизов, чайных пар и других ретро-изделий — выросли в 2,5 раза. Один такой товар в среднем обходился покупателям в 1 800 рублей.