СМИ сообщают о забитом до смерти парне в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что 3 марта в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом до смерти забили 18-летнего парня.
Позже молодого человека нашли на улице его знакомые и притащили домой, рассказала Е1.ru мама погибшего. По словам женщины, её сын скончался от черепно-мозговой травмы.
По данным издания, к расправе над парнем могут быть причастны двое его друзей. Однако эта информация ещё не подтверждена. В полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, пишет ресурс.
