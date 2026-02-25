«Антитеррор Урал» опроверг сообщения о сборе добровольцев для участия в «иранском» конфликте





– пишет ресурс. «В сети выявлены попытки распространения поддельного документа. Для придания достоверности фейку информация распространяется с поддельных аккаунтов руководителей государственных органов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Антитеррор Урал» опроверг сообщения о формировании добровольческого корпуса для участия в конфликте на территории Ирана.Предполагается, что данный фейк пытаются распространить, чтобы спровоцировать международный конфликт. Мероприятие для возрастной категории 18+