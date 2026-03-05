Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В 2026 году на территории Свердловской области планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот порядка 20 тысяч гектаров земли. Об этом подписчикам своего телеграм-канала поведал губернатор Денис Паслер.
По словам губернатора, восстановление неиспользуемых земель — одно из ключевых направлений стратегии развития агропромышленного комплекса Среднего Урала. Реализация этих планов позволит существенно расширить площади сева яровых и кормовых культур. Увеличение посевных площадей, в свою очередь, даст импульс к росту объёмов производимой в регионе сельхозпродукции.
Финансовая поддержка для проведения работ уже доведена до первых шести муниципалитетов. В их число вошли Верхотурский, Пышминский, Режевской, Тавдинский, Талицкий муниципальные округа, а также город Сухой Лог. Аграрии этих территорий уже со следующего года смогут приступить к разработке земли. Общая площадь участков, которые предстоит освоить в этих округах в первую очередь, превышает 10,2 тысячи гектаров.
В процессе возвращения земель особое значение придаётся инициативе на местах и ответственности глав муниципальных образований. Каждый этап этой масштабной и длительной работы требует вовлеченности и контроля со стороны местных властей. Важным фактором является финансовая доступность программы для муниципалитетов.
Данные планы — это лишь часть долгосрочной стратегии региона. В перспективе ближайших пяти лет Свердловская область намерена вовлечь в оборот более 175 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
В связи с этим стоит напомнить, что несколько лет назад были фактически уничтожены просторные Калиновские поля. Происходило это на фоне громкого заявлений президента РФ о важности развития в стране сельского хозяйства. Но ни президентские речи, ни возмущение местных жителей, ни собранные в огромном количестве подписи уральцев поля не спасли — весь плодородный слой с них был срезан и вывезен в неизвестном направлении. Сейчас на месте полей — безжизненная пустошь, и лишь на отдельном участке возведён транспортно-логистический центр (который сильно мешает жителям близлежащего посёлка, как они и предсказывали). И раз уж речь снова зашла о нужде Свердловской области в землях сельхозназначения, может, и Калиновским полям стоит вернуть жизнь? Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам губернатора, восстановление неиспользуемых земель — одно из ключевых направлений стратегии развития агропромышленного комплекса Среднего Урала. Реализация этих планов позволит существенно расширить площади сева яровых и кормовых культур. Увеличение посевных площадей, в свою очередь, даст импульс к росту объёмов производимой в регионе сельхозпродукции.
Финансовая поддержка для проведения работ уже доведена до первых шести муниципалитетов. В их число вошли Верхотурский, Пышминский, Режевской, Тавдинский, Талицкий муниципальные округа, а также город Сухой Лог. Аграрии этих территорий уже со следующего года смогут приступить к разработке земли. Общая площадь участков, которые предстоит освоить в этих округах в первую очередь, превышает 10,2 тысячи гектаров.
В процессе возвращения земель особое значение придаётся инициативе на местах и ответственности глав муниципальных образований. Каждый этап этой масштабной и длительной работы требует вовлеченности и контроля со стороны местных властей. Важным фактором является финансовая доступность программы для муниципалитетов.
Данные планы — это лишь часть долгосрочной стратегии региона. В перспективе ближайших пяти лет Свердловская область намерена вовлечь в оборот более 175 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
В связи с этим стоит напомнить, что несколько лет назад были фактически уничтожены просторные Калиновские поля. Происходило это на фоне громкого заявлений президента РФ о важности развития в стране сельского хозяйства. Но ни президентские речи, ни возмущение местных жителей, ни собранные в огромном количестве подписи уральцев поля не спасли — весь плодородный слой с них был срезан и вывезен в неизвестном направлении. Сейчас на месте полей — безжизненная пустошь, и лишь на отдельном участке возведён транспортно-логистический центр (который сильно мешает жителям близлежащего посёлка, как они и предсказывали). И раз уж речь снова зашла о нужде Свердловской области в землях сельхозназначения, может, и Калиновским полям стоит вернуть жизнь? Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
27 февраля 2026
27 февраля 2026