Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли

18.48 Четверг, 5 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В 2026 году на территории Свердловской области планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот порядка 20 тысяч гектаров земли. Об этом подписчикам своего телеграм-канала поведал губернатор Денис Паслер.

По словам губернатора, восстановление неиспользуемых земель — одно из ключевых направлений стратегии развития агропромышленного комплекса Среднего Урала. Реализация этих планов позволит существенно расширить площади сева яровых и кормовых культур. Увеличение посевных площадей, в свою очередь, даст импульс к росту объёмов производимой в регионе сельхозпродукции.

Финансовая поддержка для проведения работ уже доведена до первых шести муниципалитетов. В их число вошли Верхотурский, Пышминский, Режевской, Тавдинский, Талицкий муниципальные округа, а также город Сухой Лог. Аграрии этих территорий уже со следующего года смогут приступить к разработке земли. Общая площадь участков, которые предстоит освоить в этих округах в первую очередь, превышает 10,2 тысячи гектаров.

В процессе возвращения земель особое значение придаётся инициативе на местах и ответственности глав муниципальных образований. Каждый этап этой масштабной и длительной работы требует вовлеченности и контроля со стороны местных властей. Важным фактором является финансовая доступность программы для муниципалитетов.

Данные планы — это лишь часть долгосрочной стратегии региона. В перспективе ближайших пяти лет Свердловская область намерена вовлечь в оборот более 175 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

В связи с этим стоит напомнить, что несколько лет назад были фактически уничтожены просторные Калиновские поля. Происходило это на фоне громкого заявлений президента РФ о важности развития в стране сельского хозяйства. Но ни президентские речи, ни возмущение местных жителей, ни собранные в огромном количестве подписи уральцев поля не спасли — весь плодородный слой с них был срезан и вывезен в неизвестном направлении. Сейчас на месте полей — безжизненная пустошь, и лишь на отдельном участке возведён транспортно-логистический центр (который сильно мешает жителям близлежащего посёлка, как они и предсказывали). И раз уж речь снова зашла о нужде Свердловской области в землях сельхозназначения, может, и Калиновским полям стоит вернуть жизнь?

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области решили возвращать земли в сельхозоборот
05 марта 2026
Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
27 февраля 2026
Производство электроники в Свердловской области выросло более чем на треть
03 марта 2026
Свердловчане стали победителями и призерами Кубка России по биатлону
02 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:03 В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»
20:53 Три человека провалились под лёд с начала года в Екатеринбурге
20:26 В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе
19:46 Много раз горевший «барак» на Эльмаше попал в «расстрельный» список домов
19:03 В Екатеринбурге уральцев поучат строить лесные тропы
18:48 В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли
16:55 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Троицкое
16:40 Власти Екатеринбурга предупреждают о звонках мошенников от лица мэрии
15:57 «Антитеррор Урал» опроверг сообщения о сборе добровольцев для участия в «иранском» конфликте
15:48 В Артёмовском врачи спасли от ампутации размозжённую руку рабочего
15:25 Екатеринбуржца будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
15:06 Условный срок получила жительница Режа за присвоение средств из кассы
14:56 Мэрия Екатеринбурга закупит в Уфе 55 троллейбусов вместо 50
14:45 СМИ сообщают о забитом до смерти парне в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом
13:06 Организаторов камышловского «концлагеря» для собак арестовали на два месяца
12:41 За коммерческий подкуп начальника цеха серовского завода будут судить ИП
11:33 Екатеринбуржцы заметили закрытые магазины ReStore и Samsung в «Пассаже»
11:02 В Свердловской области подешевели огурцы
10:30 Бронзовый памятник Балабанову весом 10,5 тонн отливают в Екатеринбурге
09:56 Водителя, насмерть сбившего школьницу, начали судить в Первоуральске
09:34 Житель Нижнего Тагила под угрозой уголовной ответственности погасил долг по алиментам
21:26 В больнице Рефтинского бывший муж зарезал медсестру
21:08 В Свердловской области задержали серийных похитителей бензина
20:25 Главу Артинской поселковой администрации оштрафовали за разбитые дороги
19:49 Винтаж станет главным подарком к 8 Марта в Екатеринбурге
19:18 Фильм с участием Николая Коляды на этой неделе впервые покажут в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
22:03 В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»
20:53 Три человека провалились под лёд с начала года в Екатеринбурге
20:26 В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе
19:46 Много раз горевший «барак» на Эльмаше попал в «расстрельный» список домов
19:03 В Екатеринбурге уральцев поучат строить лесные тропы
18:48 В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли
16:55 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Троицкое
16:40 Власти Екатеринбурга предупреждают о звонках мошенников от лица мэрии
15:57 «Антитеррор Урал» опроверг сообщения о сборе добровольцев для участия в «иранском» конфликте
15:48 В Артёмовском врачи спасли от ампутации размозжённую руку рабочего
15:25 Екатеринбуржца будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
15:06 Условный срок получила жительница Режа за присвоение средств из кассы
14:56 Мэрия Екатеринбурга закупит в Уфе 55 троллейбусов вместо 50
14:45 СМИ сообщают о забитом до смерти парне в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом
13:06 Организаторов камышловского «концлагеря» для собак арестовали на два месяца
12:41 За коммерческий подкуп начальника цеха серовского завода будут судить ИП
11:33 Екатеринбуржцы заметили закрытые магазины ReStore и Samsung в «Пассаже»
11:02 В Свердловской области подешевели огурцы
10:30 Бронзовый памятник Балабанову весом 10,5 тонн отливают в Екатеринбурге
09:56 Водителя, насмерть сбившего школьницу, начали судить в Первоуральске
09:34 Житель Нижнего Тагила под угрозой уголовной ответственности погасил долг по алиментам
21:26 В больнице Рефтинского бывший муж зарезал медсестру
21:08 В Свердловской области задержали серийных похитителей бензина
20:25 Главу Артинской поселковой администрации оштрафовали за разбитые дороги
19:49 Винтаж станет главным подарком к 8 Марта в Екатеринбурге
19:18 Фильм с участием Николая Коляды на этой неделе впервые покажут в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK