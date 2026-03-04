Условный срок получила жительница Режа за присвоение средств из кассы





сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Женщина пояснила, что со временем привычка брать деньги укоренилась, и рассчитаться с работодателем она уже не смогла»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Реже вынесли приговор местной жительнице, работавшей продавцом в магазине «Шины и диски».В суде женщина рассказала, что в какой-то момент столкнулась с финансовыми трудностями и начала брать деньги из кассы, рассчитывая позже всё вернуть. Сначала это были небольшие суммы, которые она возвращала с зарплаты, но потом «долг» перед магазином достиг 761 тысячи рублей.Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб.Суд учёл смягчающие обстоятельства и позицию потерпевшего, не настаивающего на суровом наказании, и назначил женщине 1,5 года условно. С виновной также взыскана оставшаяся сумма ущерба – 707 389 рублей 15 копеек. Мероприятие для возрастной категории 18+