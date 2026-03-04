Возрастное ограничение 18+
Условный срок получила жительница Режа за присвоение средств из кассы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже вынесли приговор местной жительнице, работавшей продавцом в магазине «Шины и диски».
В суде женщина рассказала, что в какой-то момент столкнулась с финансовыми трудностями и начала брать деньги из кассы, рассчитывая позже всё вернуть. Сначала это были небольшие суммы, которые она возвращала с зарплаты, но потом «долг» перед магазином достиг 761 тысячи рублей.
Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и позицию потерпевшего, не настаивающего на суровом наказании, и назначил женщине 1,5 года условно. С виновной также взыскана оставшаяся сумма ущерба – 707 389 рублей 15 копеек. Мероприятие для возрастной категории 18+
В суде женщина рассказала, что в какой-то момент столкнулась с финансовыми трудностями и начала брать деньги из кассы, рассчитывая позже всё вернуть. Сначала это были небольшие суммы, которые она возвращала с зарплаты, но потом «долг» перед магазином достиг 761 тысячи рублей.
«Женщина пояснила, что со временем привычка брать деньги укоренилась, и рассчитаться с работодателем она уже не смогла»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и позицию потерпевшего, не настаивающего на суровом наказании, и назначил женщине 1,5 года условно. С виновной также взыскана оставшаяся сумма ущерба – 707 389 рублей 15 копеек. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-депутата гордумы Артёмовского осудили за мошенничество
25 февраля 2026
25 февраля 2026