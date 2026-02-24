Возрастное ограничение 18+
Фильм с участием Николая Коляды на этой неделе впервые покажут в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Тюльпаны»
Через несколько дней — в пятницу, 6 марта, — в екатеринбургском Доме кино состоится показ нового фильма кинокомпании Red Pepper Film. К сожалению, до премьеры совсем немного не дожил Николай Коляда, успевший сняться в нём.
Картина под названием «Тюльпаны» представляет собой альманах, состоящий из пяти новелл. Действие каждой из них разворачивается в разных уголках России: в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Красноярске и Екатеринбурге. Все истории объединены одним поэтичным символом — лепестками цветов.
Проект был задуман уральской кинокомпанией Red Pepper Film как старт новой франшизы, приуроченной к Международному женскому дню. В центре сюжета — самые обычные люди, попадающие в неординарные ситуации. Неожиданные встречи и стечения обстоятельств в корне меняют привычный ход их жизни.
Создатели фильма собрали впечатляющий актёрский состав. В эпизодах и ролях новелл задействованы звёзды отечественного экрана. Среди них — Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Гоша Куценко. Одну из ролей сыграл известный драматург Николай Коляда, похороны которого по печальному совпадению состоится накануне премьеры «Тюльпанов».
На первом показе фильма будет присутствовать съёмочная группа «Тюльпанов». О работе над фильмом публике расскажут актёры Анна Усольцева и Константин Итунин, представляющие кинокомпанию Red Pepper Film.
Начало премьерного показа фильма «Тюльпаны» запланировано на 18.00. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 12 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Картина под названием «Тюльпаны» представляет собой альманах, состоящий из пяти новелл. Действие каждой из них разворачивается в разных уголках России: в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Красноярске и Екатеринбурге. Все истории объединены одним поэтичным символом — лепестками цветов.
Проект был задуман уральской кинокомпанией Red Pepper Film как старт новой франшизы, приуроченной к Международному женскому дню. В центре сюжета — самые обычные люди, попадающие в неординарные ситуации. Неожиданные встречи и стечения обстоятельств в корне меняют привычный ход их жизни.
Создатели фильма собрали впечатляющий актёрский состав. В эпизодах и ролях новелл задействованы звёзды отечественного экрана. Среди них — Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Гоша Куценко. Одну из ролей сыграл известный драматург Николай Коляда, похороны которого по печальному совпадению состоится накануне премьеры «Тюльпанов».
На первом показе фильма будет присутствовать съёмочная группа «Тюльпанов». О работе над фильмом публике расскажут актёры Анна Усольцева и Константин Итунин, представляющие кинокомпанию Red Pepper Film.
Начало премьерного показа фильма «Тюльпаны» запланировано на 18.00. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 12 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
03 марта 2026
03 марта 2026