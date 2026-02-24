Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы заметили закрытые магазины ReStore и Samsung в «Пассаже»
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга обратили внимание, что в торговом центре «Пассаж» перестали работать магазины электроники ReStore и Samsung. Посетители торгового центра заметили, что входы в магазины закрыты решётками, а внутри помещений стоят коробки и видны признаки демонтажа оборудования.
В торговом центре Вечерним ведомостям сообщили, что магазин ReStore в «Пассаже» действительно прекратил работу. При этом ситуация с магазином Samsung пока уточняется.
Обе точки располагались в одном из самых проходимых мест центра города.
Эксперт по Китаю Максим Спасский связывает происходящее с изменением потребительского поведения, на фоне снижения реальных доходов горожан многие покупатели стали реже приобретать технику премиального сегмента, по крайней мере офлайн.
Ранее сообщалось, что, по данным опросов, при покупке электроники жители Екатеринбурга чаще всего ориентируются на цену – этот фактор называют 78% респондентов. Далее по значимости идут характеристики устройств (57%), отзывы покупателей (42%) и скидки (38%).
«В Екатеринбурге, как и в целом по стране, люди испытывают колоссальное давление на бюджет. Стали выбирать покупки на онлайн-площадках, поскольку разница в цене колоссальная. Средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года достигала 70 тысяч рублей, при этом аналогичную модель на вторичном рынке можно найти примерно за 35 тысяч рублей. В таких условиях покупатели ищут более рациональные варианты»,
– отметил Спасский.
