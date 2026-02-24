Екатеринбуржцы заметили закрытые магазины ReStore и Samsung в «Пассаже»

– отметил Спасский.

«В Екатеринбурге, как и в целом по стране, люди испытывают колоссальное давление на бюджет. Стали выбирать покупки на онлайн-площадках, поскольку разница в цене колоссальная. Средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года достигала 70 тысяч рублей, при этом аналогичную модель на вторичном рынке можно найти примерно за 35 тысяч рублей. В таких условиях покупатели ищут более рациональные варианты»,