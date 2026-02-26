В больнице Рефтинского бывший муж зарезал медсестру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура города Асбест взяла под личный контроль ход расследования уголовного дела об убийстве женщины в здании городской больницы. Трагедия произошла сегодня днём.По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1984 года рождения. По версии следствия, мужчина пришёл в Рефтинское подразделение ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбеста» и нанёс множественные удары ножом в область шеи и тела своей супруги. Женщина 1988 года рождения от полученных ранений скончалась на месте преступления.Известно, что с февраля 2026 года супруги находились в процессе развода и проживали раздельно. Что именно привело мужчину в больницу и предшествовало нападению, сейчас устанавливают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан, в настоящее время с ним работают следователи.Убитую медсестру звали Виктория Блискунова. У неё остались шестеро несовершеннолетних детей. Главный врач больницы Игорь Брагин выразил соболезнования в социальных сетях и уточнил, что убийство не связано с исполнением женщиной трудовых обязанностей. Руководство медучреждения заявило о готовности оказать родственникам погибшей всю необходимую помощь. Мероприятие для возрастной категории 18+