В Свердловской области подешевели огурцы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области снизилась цена на огурцы, которые стремительно дорожали с осени, а цена на помидоры, напротив, повысилась.По данным Свердловскстата на 2 марта, килограмм огурцов в среднем стоил 308 руб. 72 коп. (на 16 февраля – 338 руб. 75 коп.). При этом цена помидоров составила 296 руб. 02 коп. (ранее – 279 руб. 02 коп.).Цены на другие овощи изменились менее заметно:картофель – 44 руб. 38 коп. (43 руб. 95 коп.);капуста – 40 руб. 29 коп. (40 руб. 94 коп.);лук – 43 руб. 40 коп. (43 руб. 75 коп.);свёкла – 46 руб. 69 коп. (43 руб. 70 коп.);морковь – 55 руб. 40 коп. (52 руб. 53 коп.). Мероприятие для возрастной категории 18+