Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области подешевели огурцы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области снизилась цена на огурцы, которые стремительно дорожали с осени, а цена на помидоры, напротив, повысилась.
По данным Свердловскстата на 2 марта, килограмм огурцов в среднем стоил 308 руб. 72 коп. (на 16 февраля – 338 руб. 75 коп.). При этом цена помидоров составила 296 руб. 02 коп. (ранее – 279 руб. 02 коп.).
Цены на другие овощи изменились менее заметно:
картофель – 44 руб. 38 коп. (43 руб. 95 коп.);
капуста – 40 руб. 29 коп. (40 руб. 94 коп.);
лук – 43 руб. 40 коп. (43 руб. 75 коп.);
свёкла – 46 руб. 69 коп. (43 руб. 70 коп.);
морковь – 55 руб. 40 коп. (52 руб. 53 коп.). Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Свердловскстата на 2 марта, килограмм огурцов в среднем стоил 308 руб. 72 коп. (на 16 февраля – 338 руб. 75 коп.). При этом цена помидоров составила 296 руб. 02 коп. (ранее – 279 руб. 02 коп.).
Цены на другие овощи изменились менее заметно:
картофель – 44 руб. 38 коп. (43 руб. 95 коп.);
капуста – 40 руб. 29 коп. (40 руб. 94 коп.);
лук – 43 руб. 40 коп. (43 руб. 75 коп.);
свёкла – 46 руб. 69 коп. (43 руб. 70 коп.);
морковь – 55 руб. 40 коп. (52 руб. 53 коп.). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,46%
27 февраля 2026
27 февраля 2026
Аномальные морозы до 5 марта ожидаются в Свердловской области
28 февраля 2026
28 февраля 2026