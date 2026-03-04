Возрастное ограничение 18+
Власти Екатеринбурга предупреждают о звонках мошенников от лица мэрии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти сообщают о случаях, когда мошенники представляются сотрудниками городской администрации.
Жителей уральской столицы просят сразу прекращать такие звонки и звонить на «горячую линию» по телефону +7 (343) 304-30-83. Также информацию можно проверить у специалиста, работающего с семьями бойцов, по номеру +7 (343) 304-30-86.
«В последнее время зарегистрированы случаи, когда злоумышленники, представившись специалистами администрации, звонят родным и близким участников боевых действий и спрашивают паспортные данные якобы для оформления медали и допуска в здание городской ратуши для вручения награды»,
– рассказали в мэрии.
