Власти Екатеринбурга предупреждают о звонках мошенников от лица мэрии





рассказали в мэрии. «В последнее время зарегистрированы случаи, когда злоумышленники, представившись специалистами администрации, звонят родным и близким участников боевых действий и спрашивают паспортные данные якобы для оформления медали и допуска в здание городской ратуши для вручения награды»,

Екатеринбургские власти сообщают о случаях, когда мошенники представляются сотрудниками городской администрации.Жителей уральской столицы просят сразу прекращать такие звонки и звонить на «горячую линию» по телефону +7 (343) 304-30-83. Также информацию можно проверить у специалиста, работающего с семьями бойцов, по номеру +7 (343) 304-30-86. Мероприятие для возрастной категории 18+