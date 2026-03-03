Организаторов камышловского «концлагеря» для собак арестовали на два месяца

«Предприятие оказывало услуги по отлову и содержанию животных без владельцев. По версии следствия, предприниматель совместно с другим лицом систематически предоставлял заказчику подложные документы, акты за фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам, завышая стоимость работ. Всего за период с сентября 2020 по декабрь 2022 года компания незаконно получила более 28 млн рублей»,