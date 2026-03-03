Возрастное ограничение 18+
Организаторов камышловского «концлагеря» для собак арестовали на два месяца
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил в СИЗО владельца камышловского «пыточного» приюта для животных Максима Щипачёва. Он останется под стражей до 9 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Щипачёву вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) в период руководства им ООО «Эверест» – эта организация была ликвидирована ещё в 2022 году.
Максим Щипачёв после ликвидации «Эвереста» учредил и возглавил ООО «Юго-Восток», которое недавно внесли в реестр недобросовестных поставщиков. А месяц назад он учредил новое юрлицо – ООО «Урал Пет Фуд», но воспользоваться им, вероятно, уже не сможет.
Максимальное наказание, грозящее Щипачёву по вменённой статье – 10 лет лишения свободы.
О судьбе его бизнес-партнёра – предпринимателя Дениса Неустроева – в пресс-службе судов области не сообщили. Однако он, вероятно, также был помещён в СИЗО. В СУ СКР по региону сообщили, что по ходатайству следователя СК России мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении двух мужчин 39 и 28 лет.
Недавно мы показывали видео из приюта, на который долгое время жаловались зоозащитники. Мероприятие для возрастной категории 18+
Щипачёву вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) в период руководства им ООО «Эверест» – эта организация была ликвидирована ещё в 2022 году.
«Предприятие оказывало услуги по отлову и содержанию животных без владельцев. По версии следствия, предприниматель совместно с другим лицом систематически предоставлял заказчику подложные документы, акты за фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам, завышая стоимость работ. Всего за период с сентября 2020 по декабрь 2022 года компания незаконно получила более 28 млн рублей»,
– сообщает пресс-служба суда.
Максим Щипачёв после ликвидации «Эвереста» учредил и возглавил ООО «Юго-Восток», которое недавно внесли в реестр недобросовестных поставщиков. А месяц назад он учредил новое юрлицо – ООО «Урал Пет Фуд», но воспользоваться им, вероятно, уже не сможет.
Максимальное наказание, грозящее Щипачёву по вменённой статье – 10 лет лишения свободы.
О судьбе его бизнес-партнёра – предпринимателя Дениса Неустроева – в пресс-службе судов области не сообщили. Однако он, вероятно, также был помещён в СИЗО. В СУ СКР по региону сообщили, что по ходатайству следователя СК России мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении двух мужчин 39 и 28 лет.
Недавно мы показывали видео из приюта, на который долгое время жаловались зоозащитники. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Собаки из камышловского «концлагеря» продолжают погибать
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Суд Нижнего Тагила на 60 суток приостановил работу шахты «ВГОК»
26 февраля 2026
26 февраля 2026