Бывшего преподавателя екатеринбургского техникума отдал под суд за взятки
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший преподаватель железнодорожного техникума, обвиняемый в коррупционных преступлениях. Материалам по его делу уже дан ход.
Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-педагога. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
По версии следствия, противоправная деятельность обвиняемого продолжалась полгода: в период с декабря 2023 года по июнь 2024 года педагог систематически получал от студентов незаконные денежные вознаграждения. Деньги передавались преподавателю за оказание услуг, напрямую связанных с успешным завершением обучения. В частности, взятки предназначались за подготовку выпускных квалификационных работ и обеспечение допуска студентов к сдаче экзаменов. Незаконный доход бывшего преподавателя за это время составил 180 тысяч рублей.
В ходе расследования все обстоятельства преступлений были тщательно задокументированы. Собранных транспортной прокуратурой материалов оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения. Рассматриваться уголовное дело будет в Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы.
В ходе расследования все обстоятельства преступлений были тщательно задокументированы. Собранных транспортной прокуратурой материалов оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения. Рассматриваться уголовное дело будет в Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы.
