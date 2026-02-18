Бывшего преподавателя екатеринбургского техникума отдал под суд за взятки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший преподаватель железнодорожного техникума, обвиняемый в коррупционных преступлениях. Материалам по его делу уже дан ход.Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-педагога. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).По версии следствия, противоправная деятельность обвиняемого продолжалась полгода: в период с декабря 2023 года по июнь 2024 года педагог систематически получал от студентов незаконные денежные вознаграждения. Деньги передавались преподавателю за оказание услуг, напрямую связанных с успешным завершением обучения. В частности, взятки предназначались за подготовку выпускных квалификационных работ и обеспечение допуска студентов к сдаче экзаменов. Незаконный доход бывшего преподавателя за это время составил 180 тысяч рублей.В ходе расследования все обстоятельства преступлений были тщательно задокументированы. Собранных транспортной прокуратурой материалов оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения. Рассматриваться уголовное дело будет в Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы. Мероприятие для возрастной категории 18+