В Екатеринбурге уральцев поучат строить лесные тропы
Иллюстрация из соцсетей
Строительство туристической тропы — это гораздо сложнее, чем принято думать. В субботу, 7 марта, в Екатеринбурге для всех желающих пройдёт лекция обо всех тонкостях тропостроения.
Местом проведения лекции станет кафе спортивной базы «Кировская» (улица Отдыха, 111). Главной темой станет секрет долговечности троп. Слушателям расскажут, почему необходимо убирать органический слой почвы и как эта технология на самом деле помогает спасти корневые системы деревьев. Отдельный блок посвятят «битве с водой» — методам контроля ливневых стоков, чтобы маршрут не превращался в непроходимое болото. Будет затронута и тема психологии так называемых «якорей» — приёмов, которые заставляют туриста двигаться по заданному маршруту. Специалисты объяснят, как использовать естественный ландшафт, камни, корни и даже вызывать у путника «чувство лёгкой тревоги» для управления потоками посетителей. Лейтмотивом встречи станет принцип «Страшно-красиво», когда нахождение вне тропы кажется пугающим, а сама тропа дарит эстетический восторг.
Организаторы (среди которых «Хранители троп Урала» и «Клуб друзей Шарташа») обещают отказаться от скучной теории в пользу живого опыта, наработанного при реализации проектов на Байкале и Урале. Мероприятие ориентировано на всех, кто хочет научиться строить «на века», сохраняя полную гармонию с окружающей средой. Начало в 11.00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
