Житель Нижнего Тагила под угрозой уголовной ответственности погасил долг по алиментам





– рассказали приставы. «Разум отца просветлел, а глаза открылись только после возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Мужчина заключил контракт о прохождении военной службы, в связи с чем производство по уголовному делу было приостановлено. Но было возобновлено сразу же после увольнения с военной службы. Только тогда должник нашёл средства и за один день погасил задолженность по алиментам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила долго игнорировал свою обязанность платить алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей, но после возбуждения уголовного дела погасил задолженность.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, сначала мужчину привлекли к административной ответственности (1 ст. 5.35.1 КоАП РФ), наказав 60 часами обязательных работ. Он отбыл наказание, но выплачивать алименты не стал, из-за чего его вновь привлекли к административной ответственности. Однако на него это никакого влияния не оказало. К этому моменту его долг достиг 285 тысяч рублей.