В Артёмовском врачи спасли от ампутации размозжённую руку рабочего





рассказали в областном Минздраве. «Множественные разрывы сухожилий и мышц, открытый перелом нижней трети лучевой кости. Рука практически висела на небольшом фрагменте мягких тканей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Врачи Артёмовской центральной районной больницы спасли рабочего от ампутации, руку которого «зажевал» механизм станка.Пациента доставили в больницу в тяжёлом состоянии с большой кровопотерей. Рука выглядела ужасно.Пострадавшему грозила ампутация, но операционная бригада совершила чудо: хирурги не только восстановили кисть, но и сохранили все её функции – что при подобных травмах удаётся нечасто. Мероприятие для возрастной категории 18+