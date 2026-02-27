Возрастное ограничение 18+
В Артёмовском врачи спасли от ампутации размозжённую руку рабочего
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи Артёмовской центральной районной больницы спасли рабочего от ампутации, руку которого «зажевал» механизм станка.
Пациента доставили в больницу в тяжёлом состоянии с большой кровопотерей. Рука выглядела ужасно.
Пострадавшему грозила ампутация, но операционная бригада совершила чудо: хирурги не только восстановили кисть, но и сохранили все её функции – что при подобных травмах удаётся нечасто. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Множественные разрывы сухожилий и мышц, открытый перелом нижней трети лучевой кости. Рука практически висела на небольшом фрагменте мягких тканей»,
– рассказали в областном Минздраве.
