Много раз горевший «барак» на Эльмаше попал в «расстрельный» список домов
Фото Антона Каптелова
Дом под номером 15 на улице Шефской снесут в рамках программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», которая работает в Екатеринбурге с 2021 по 2030 год.
Упомянутое двухэтажное здание много раз попадало в местные новости. Прежде всего — в рубрики происшествий, поскольку неоднократно горело. Кроме того, внимание журналистов и общественников было привлечено к этому «бараку» в связи с тем, что после первого серьёзного возгорания опустела только половина здания, а во второй половине (и в далеко не лучших условиях) продолжали жить люди. Расселение не было организовано ни после второго пожара, ни после третьего. В итоге жильцы потихонечку сами решили вопросы с переездом, и двухэтажка опустела, наконец, полностью.
Долгое время злополучный дом был «открыт всем ветрам» и отдан на разграбление металлоломщиков и прочих искателей халявы. Частыми посетителями дома становились бомжи и дети, резвившиеся в захламленных коридорах. И только когда состояние строения стало вызывать опасения (уже начались обрушения потолков и лестниц), зияющие окна и двери затянули металлической сеткой.
Сейчас дом по адресу «Шефская, 15» находится в списке домов под снос. В Орджоникидзевском районе города ещё 35 таких «приговорённых» зданий. Всего же в программе «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» находится 258 домов в разных районах Екатеринбурга.
Эксперты интернет-издания «Квадратный метр» обратили внимание, что в последние пару месяцев в «расстрельный» список внесены изменения. Три объекта из него исчезли (дома №2 и №6 по улице Подгорной, а также здание №21-а на улице Блюхера), но появилось 17 новых адресов. Ресурс перечисляет эти здания:
ул. Полежаевой 43-д; Крупской 6; Изоплитная 20; Хохрякова 35; ст. Кольцово 6; Куйбышева 179; Фестивальная 20; Дунайская 98; пер. Запорожский 4; п. Северка ул. Стрелочников 35; п. Садовый ул. Земская 23; п. Горный Щит ул. Московская 1-а; п. Полеводство ул. Трактористов 1-а; п. Широкая речка ул. Центральная 6; п. Шабровский ул. Ленина 21, 23, 25.
