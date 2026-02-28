Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга закупит в Уфе 55 троллейбусов вместо 50
Это сделают после увеличения стоимости контракта
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Екатеринбург закупит 55 новых троллейбусов, а не 50, как сообщалось ранее. Дополнительные 5 машин модели УТТЗ-6241 «Горожанин» город сможет приобрести за счёт увеличения стоимость контракта, рассказал мэр Алексей Орлов.
Сегодня первые три «Горожанина» вышли на маршрут №34, сообщили в мэрии.
«Горожанин» обладает увеличенным автономным ходом и вмещает до 100 пассажиров (из них 30 — сидячие места).
