За махинации с НДС будут судить бизнесмена из Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать дело учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Его обвиняют в махинациях с НДС.
По версии обвинения, он заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана по завышенным ценам, чтобы увеличить размер возвращаемого налога. Следствие считает, что таким образом Шахмаев похитил из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей.
Алексею Шахмаеву инкриминируются 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывание средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также подделка и оборот поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ), рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
