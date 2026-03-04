В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Артёмовская городская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения «Жилкомстрой». Проверка надзорного ведомства вскрыла грубые нарушения законодательства о контрактной системе, которые привели к ощутимым финансовым потерям для округа.В ходе прокурорской проверки было установлено, что в мае 2022 года МКУ «Жилкомстрой» (которым на тот момент руководил Андрей Шуклин) заключило контракт с ООО «УралДорТехнологии» на реконструкцию автодороги. Однако уже на этапе исполнения соглашения директор учреждения (теперь уже бывший) проигнорировал требования финансовой безопасности. В ноябре 2024 года истёк срок действия банковской гарантии подрядчика, но чиновник не только не потребовал новое обеспечение, но и подписал дополнительное соглашение о продлении работ до сентября 2025 года. Эта оплошность стоила бюджету более 3,2 миллиона рублей.Но на этом финансовые потери не закончились. Выяснилось также, что тот же руководитель принял от подрядчика товарно-материальные ценности на сумму почти 26 миллионов рублей, в том числе трубы, без должного контроля качества. При этом, необходимые условия хранения обеспечены не были и когда встал вопрос о передаче материалов новому подрядчику, оказалось, что трубы и материалы пришли в негодное состояние. Этот дополнительный ущерб оценили почти в 14 миллионов рублей.Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Артемовского муниципального округа, превысила 17 миллионов рублей. По данным фактам в отношении бывшего директора МКУ «Жилкомстрой» возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Мероприятие для возрастной категории 18+