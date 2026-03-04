Возрастное ограничение 18+

В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе

20.26 Четверг, 5 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Артёмовская городская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения «Жилкомстрой». Проверка надзорного ведомства вскрыла грубые нарушения законодательства о контрактной системе, которые привели к ощутимым финансовым потерям для округа.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в мае 2022 года МКУ «Жилкомстрой» (которым на тот момент руководил Андрей Шуклин) заключило контракт с ООО «УралДорТехнологии» на реконструкцию автодороги. Однако уже на этапе исполнения соглашения директор учреждения (теперь уже бывший) проигнорировал требования финансовой безопасности. В ноябре 2024 года истёк срок действия банковской гарантии подрядчика, но чиновник не только не потребовал новое обеспечение, но и подписал дополнительное соглашение о продлении работ до сентября 2025 года. Эта оплошность стоила бюджету более 3,2 миллиона рублей.

Но на этом финансовые потери не закончились. Выяснилось также, что тот же руководитель принял от подрядчика товарно-материальные ценности на сумму почти 26 миллионов рублей, в том числе трубы, без должного контроля качества. При этом, необходимые условия хранения обеспечены не были и когда встал вопрос о передаче материалов новому подрядчику, оказалось, что трубы и материалы пришли в негодное состояние. Этот дополнительный ущерб оценили почти в 14 миллионов рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Артемовского муниципального округа, превысила 17 миллионов рублей. По данным фактам в отношении бывшего директора МКУ «Жилкомстрой» возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
