За коммерческий подкуп начальника цеха серовского завода будут судить ИП

12.41 Четверг, 5 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове прокуратура передала в суд дело о коммерческой подкупе. В преступлении обвиняют индивидуального предпринимателя, занимающегося механической обработкой металлических изделий.

Согласно материалам дела, обвиняемый в период с марта по август 2024 года поставлял металлическую стружку для ООО «Метресурс-С» – по завышенной цене, о чём у него была договорённость с начальником цеха производственного участка. За эту «услугу» предприниматель заплатил 169,5 тысяч рублей. Общий вес поставок составил 43,6 тонны.

«Необходимо отметить, что указанная организация поставляет металлолом для ПАО "Надеждинский металлургический завод"»,

рассказали в областной прокуратуре.


В ведомстве также сообщили, что в настоящий момент рассматривается уголовное дело начальника цеха и других работников предприятия. Им вменяют коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), отмывание средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
