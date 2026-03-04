За коммерческий подкуп начальника цеха серовского завода будут судить ИП





рассказали в областной прокуратуре. «Необходимо отметить, что указанная организация поставляет металлолом для ПАО "Надеждинский металлургический завод"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове прокуратура передала в суд дело о коммерческой подкупе. В преступлении обвиняют индивидуального предпринимателя, занимающегося механической обработкой металлических изделий.Согласно материалам дела, обвиняемый в период с марта по август 2024 года поставлял металлическую стружку для ООО «Метресурс-С» – по завышенной цене, о чём у него была договорённость с начальником цеха производственного участка. За эту «услугу» предприниматель заплатил 169,5 тысяч рублей. Общий вес поставок составил 43,6 тонны.В ведомстве также сообщили, что в настоящий момент рассматривается уголовное дело начальника цеха и других работников предприятия. Им вменяют коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), отмывание средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Мероприятие для возрастной категории 18+