Возрастное ограничение 18+

Фигурантам дела о хищении субсидий через «Облкоммунэнерго» продлили меру пресечения

09.30 Пятница, 13 февраля 2026
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения фигурантам дела, связанным, по версии следствия, с хищением субсидий, через структуру «Облкоммунэнерго».

Речь идёт о бывшем руководителе АО «Объединённая теплоснабжающая компания» (дочерней структуре «Облкоммунэнерго») Антоне Боликове, председателе совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Чёрных и бизнесмене Алексее Боброве, которому ранее принадлежало «Облкоммунэнерго». Ранее его активы, а также бизнесмена Артёма Бикова, были изъяты в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

Они останутся под стражей до 15 мая 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Им, напомним, вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб оценивается примерно в 508 миллионов рублей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия
06 февраля 2026
Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
07 февраля 2026
Устроившую погром в поселковом магазине жительницу Серовского района отправили в СИЗО
05 февраля 2026
Суд продлил задержание директора МУП «Теплодом», обвиняемого в хищении денег на отопление в Кушве
08 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:56 В свердловской деревне мужчина ночью пробрался в «Пятёрочку», чтобы согреться и поесть
12:35 Четырёх человек обвинили во вовлечении в проституцию в Екатеринбурге
11:36 С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
11:27 Жительницу Красноуральска осудили за поддельные водительские права
10:30 Авито запустил набор на две стажировки
09:53 Глава СК запросил доклад о конфликте сотрудницы фастфуд-кафе с подростками в Каменске-Уральском
09:30 Фигурантам дела о хищении субсидий через «Облкоммунэнерго» продлили меру пресечения
20:02 По факту пожара на сысертской конюшне возбуждено уголовное дело
19:38 Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса
19:29 В Свердловской области деньгами поддержат народные промыслы и ярмарки
19:18 Против екатеринбургской компании возбудили дело о невыплате зарплаты строителям
18:55 Вокзал в Верхотурье стал «умным»
18:38 Необычная встреча в «Городке чекистов» состоится в День всех влюблённых
17:42 В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет детский сад после «побега» воспитанника
16:42 Более половины станций скорой помощи в Свердловской области не ремонтировались много лет
16:16 Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
15:53 Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
15:27 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
14:48 Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
14:26 В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
14:17 Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
13:41 При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
13:07 В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
11:33 Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
11:11 Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
11:07 Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
12:56 В свердловской деревне мужчина ночью пробрался в «Пятёрочку», чтобы согреться и поесть
12:35 Четырёх человек обвинили во вовлечении в проституцию в Екатеринбурге
11:36 С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
11:27 Жительницу Красноуральска осудили за поддельные водительские права
10:30 Авито запустил набор на две стажировки
09:53 Глава СК запросил доклад о конфликте сотрудницы фастфуд-кафе с подростками в Каменске-Уральском
09:30 Фигурантам дела о хищении субсидий через «Облкоммунэнерго» продлили меру пресечения
20:02 По факту пожара на сысертской конюшне возбуждено уголовное дело
19:38 Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса
19:29 В Свердловской области деньгами поддержат народные промыслы и ярмарки
19:18 Против екатеринбургской компании возбудили дело о невыплате зарплаты строителям
18:55 Вокзал в Верхотурье стал «умным»
18:38 Необычная встреча в «Городке чекистов» состоится в День всех влюблённых
17:42 В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет детский сад после «побега» воспитанника
16:42 Более половины станций скорой помощи в Свердловской области не ремонтировались много лет
16:16 Вандалы вновь испортили памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
15:53 Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
15:27 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
14:48 Глава СК заинтересовался историей с похищением квартиры сироты в Екатеринбурге
14:26 В уральской столице пропал восьмилетний мальчик
14:17 Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
13:41 При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
13:07 В Екатеринбурге задержали двух женщин и мужчину по подозрению в карманных кражах
11:33 Власти Екатеринбурга через суд обязали собственника АЗС на Суходольской убрать заправку
11:11 Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
11:07 Свердловские приставы добрались до долго «бегавшего» от них должника
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK