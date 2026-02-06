Возрастное ограничение 18+
Фигурантам дела о хищении субсидий через «Облкоммунэнерго» продлили меру пресечения
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения фигурантам дела, связанным, по версии следствия, с хищением субсидий, через структуру «Облкоммунэнерго».
Речь идёт о бывшем руководителе АО «Объединённая теплоснабжающая компания» (дочерней структуре «Облкоммунэнерго») Антоне Боликове, председателе совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Чёрных и бизнесмене Алексее Боброве, которому ранее принадлежало «Облкоммунэнерго». Ранее его активы, а также бизнесмена Артёма Бикова, были изъяты в пользу государства по иску Генпрокуратуры.
Они останутся под стражей до 15 мая 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Им, напомним, вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб оценивается примерно в 508 миллионов рублей.
