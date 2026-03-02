Возрастное ограничение 18+
Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Троицкое
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Утренний пожар в жилом доме на улице Тимирязева в свердловском селе Троицкое унёс жизни двух человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, сгорел двухэтажный дом, первый этаж которого использовался как гараж – именно там и был очаг возгорания. На втором этаже спасатели нашли хозяев – мужчину и женщину – без признаков жизни.
«По результатам дознания установлено: причиной пожара стал аварийный режим работы отопительного электрооборудования в следствие короткого замыкания»,
– рассказали в МЧС.
Отмечается, что хозяева погибли не от огня, а от отравления угарным газом. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров, но едкий дым быстро заполнил помещение, лишив людей возможности спастись. Мероприятие для возрастной категории 18+
