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Из-за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судебные приставы опечатали дверь ДК «Химмаш» в Екатеринбурге. Работу дворца культуры приостановили на месяц из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, должнику вручили требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений пожарной безопасности.
По решению суда работа дворца культуры приостановлена на 30 суток.
Напомним, ранее сообщалось, что ДК «Химмаш» собираются снести. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время прямой линии заявил, что проще построить новый ДК, чем отремонтировать. До этого дворец культуры планировали восстановить в рамках КРТ.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, должнику вручили требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений пожарной безопасности.
По решению суда работа дворца культуры приостановлена на 30 суток.
Напомним, ранее сообщалось, что ДК «Химмаш» собираются снести. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время прямой линии заявил, что проще построить новый ДК, чем отремонтировать. До этого дворец культуры планировали восстановить в рамках КРТ.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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