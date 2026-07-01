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Из-за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш»

09.58 Вторник, 7 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Судебные приставы опечатали дверь ДК «Химмаш» в Екатеринбурге. Работу дворца культуры приостановили на месяц из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, должнику вручили требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений пожарной безопасности.

По решению суда работа дворца культуры приостановлена на 30 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что ДК «Химмаш» собираются снести. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время прямой линии заявил, что проще построить новый ДК, чем отремонтировать. До этого дворец культуры планировали восстановить в рамках КРТ.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:58 Из-за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш»
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20:55 В окрестностях трассы М-12 ищут потерявшегося после ДТП «золотую шиншиллу»
20:22 Водитель из Байкаловского района лишился автомобиля за пьяный рецидив
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16:53 Синоптики предупреждают о подъёме воды в свердловских реках с 7 по 9 июля
16:36 Первоуральца осудили за уклонение от армии в 2022 году
16:14 Авито Путешествия запустят знак качества для посуточной аренды
15:40 Свердловские власти отчитались о гидрологической обстановке в регионе
15:35 В Екатеринбурге озвучена новая дата завершения сертификации самолёта «Байкал»
15:10 Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
14:28 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля
14:23 «Это точно не пустые слова и обещания». Глава областного Минтранса прокомментировал развитие метро в Екатеринбурге
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