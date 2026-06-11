ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Банк России 16 июня выпустил в обращение нумизматический набор монет в сувенирной упаковке. В него вошли восемь монет номиналом от 1 копейки до 10 рублей.В набор включены монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 рублей. Все они изготовлены из стали с различными видами покрытия и выполнены в качестве «бриллиант-анциркулейтед», которое предполагает улучшенную чеканку и повышенную детализацию.На лицевой стороне копеечных монет изображен Георгий Победоносец, поражающий змея, а на рублевых — герб России. На оборотной стороне размещены обозначения номинала и декоративные элементы в виде растительных ветвей.Тираж сувенирного набора составит 35 тысяч экземпляров. Изображения для оформления упаковки предоставил Пермский краеведческий музей.Как отметили в Банке России, монеты из набора являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по номиналу на территории страны. Мероприятие для возрастной категории 18+