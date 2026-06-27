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Двое подростков утонули в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшие выходные, 4 и 5 июля, в Свердловской области утонули два подростка. Обоими случаями заинтересовались в СК.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, первый несчастный случай произошёл в субботу, 4 июля, вблизи деревни Кодинка города Каменска-Уральского на реке Исеть, где во время купания пропал 17-летний подросток. Его тело ещё не нашли.
По данным пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, молодой человек приехал в Каменск-Уральский вместе с подругой на день рождения её бабушки. Вечером компанией из четырёх человек они отправились отдохнуть на берегу и покупаться. Юноша, находясь в воде оступился, и пропал под водой. Известно, что он не умел плавать. Друзья спасти его не смогли.
Второе ЧП произошло в воскресенье, 5 июля, на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле. Там в реке Тагил утонула 13-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность».
Валерий Горелых рассказал, что девочка отдыхала вместе с подругой, к которой привёз её отец. Вместе девочки с двумя надувными кругами отправились в парк.
Всего, по его данным, в минувшие выходные на водоёмах области погибло четыре человека.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, первый несчастный случай произошёл в субботу, 4 июля, вблизи деревни Кодинка города Каменска-Уральского на реке Исеть, где во время купания пропал 17-летний подросток. Его тело ещё не нашли.
«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению пропавшего. Обстоятельства ситуации устанавливаются следователями следственного отдела по городу»,
– сказал Шульга.
По данным пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, молодой человек приехал в Каменск-Уральский вместе с подругой на день рождения её бабушки. Вечером компанией из четырёх человек они отправились отдохнуть на берегу и покупаться. Юноша, находясь в воде оступился, и пропал под водой. Известно, что он не умел плавать. Друзья спасти его не смогли.
Второе ЧП произошло в воскресенье, 5 июля, на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле. Там в реке Тагил утонула 13-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность».
Валерий Горелых рассказал, что девочка отдыхала вместе с подругой, к которой привёз её отец. Вместе девочки с двумя надувными кругами отправились в парк.
«Приехавшая погостить девочка решила поплавать. В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут. А спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог»,
– поведал полковник Горелых.
Всего, по его данным, в минувшие выходные на водоёмах области погибло четыре человека.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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