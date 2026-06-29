Возрастное ограничение 18+
Первоуральца осудили за уклонение от армии в 2022 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителя Первоуральска признали виновным в использовании поддельного документа и уклонении от военной службы. В наказание суд назначил ему штраф и ограничил свободу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2022 году осуждённый, не желая проходить военную службу в ВС РФ», воспользовался поддельным заключением о состоянии здоровья, чтобы получить отсрочку.
Согласно материалам дела, чтобы получить заключение, он попросил человека с хроническим заболеванием за деньги пройти за него обследование в больнице и получить справку. Затем он предоставил её в военный комиссариат, где получил «Медицинское заключение о состоянии здоровья», на основании, которой его освободили от призыва и зачислили в запас, признав ограниченно годным. Позже он вновь заплатил человеку, проходившему за него обследование, чтобы тот прошёл ещё и лечение. Однако в какой-то момент ложь вскрылась.
Суд, опираясь на доказательства, признал мужчину виновным по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка документа) и части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и ограничения свободы на срок 10 месяцев.
Теперь мужчине запрещено покидать свой дом с 23.00 до 06.00, если это не связано с работой или необходимостью обратиться за медпомощью, а также – уезжать из города. Кроме того, он обязан отмечаться раз в месяц.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2022 году осуждённый, не желая проходить военную службу в ВС РФ», воспользовался поддельным заключением о состоянии здоровья, чтобы получить отсрочку.
Согласно материалам дела, чтобы получить заключение, он попросил человека с хроническим заболеванием за деньги пройти за него обследование в больнице и получить справку. Затем он предоставил её в военный комиссариат, где получил «Медицинское заключение о состоянии здоровья», на основании, которой его освободили от призыва и зачислили в запас, признав ограниченно годным. Позже он вновь заплатил человеку, проходившему за него обследование, чтобы тот прошёл ещё и лечение. Однако в какой-то момент ложь вскрылась.
Суд, опираясь на доказательства, признал мужчину виновным по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка документа) и части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и ограничения свободы на срок 10 месяцев.
Теперь мужчине запрещено покидать свой дом с 23.00 до 06.00, если это не связано с работой или необходимостью обратиться за медпомощью, а также – уезжать из города. Кроме того, он обязан отмечаться раз в месяц.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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