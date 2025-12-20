Возрастное ограничение 18+

ДК «Химмаш» не будут ремонтировать

10.25 Среда, 24 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дворец культуры «Химмаш» решили не ремонтировать. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время прямой линии заявил, что проще построить новый ДК, чем ремонтировать старый.

По словам градоначальника, старое здание находится в частной собственности. Город рассматривал варианты выкупить его или обменять на земельный участок, но это стоило бы «серьёзных денег».

Ранее ДК «Химмаш» планировали восстановить в рамках КРТ («комплексное развитие территорий»). Теперь его намерены снести, а на его месте возвести жилой комплекс. Помещения на первых этажах могут использовать в качестве альтернативы дворцу культуры. Власти собираются добиться, чтобы их спроектировали и построили по «современным стандартам и техническому заданию департамента культуры администрации Екатеринбурга». Впоследствии их передадут муниципалитету.

«Мы на этой базе будем реализовывать всё, что касается дополнительного образования»,

– сказал Орлов.


На прошлой неделе жители Химмаша записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить дворец культуры.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
