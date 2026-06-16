Возрастное ограничение 18+
На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
Фото: YouTube-канал Кремля
Анвар Ибрагим напрямую не назвал Екатеринбург, а упомянул лишь Казань (где и проходила встреча с Владимиром Путиным в рамках форума Россия — АСЕАН) и «другие российские города», однако Екатеринбург, вероятнее всего, подразумевается в этом списке — в конце мая писали о заявлении главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева. Мальцев сказал, что работает над тем, чтобы рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Малайзию запустили уже в ближайшем осенне-зимнем сезоне.
Накануне глава исполнительной власти Малайзии сказал Владимиру Путину, что его страна заинтересована в скорейшем запуске прямого авиасообщения с российскими городами.
Отметим, что расстояние между Екатеринбургом и столицей Малайзии, Куала-Лумпуром, составляет почти 7 000 километров. Мероприятие для возрастной категории 18+
Накануне глава исполнительной власти Малайзии сказал Владимиру Путину, что его страна заинтересована в скорейшем запуске прямого авиасообщения с российскими городами.
«Думаем, что вы окажете этому большую поддержку, будете способствовать этому и ускорите этот процесс»,
— сказал Анвар Ибрагим.
Отметим, что расстояние между Екатеринбургом и столицей Малайзии, Куала-Лумпуром, составляет почти 7 000 километров. Мероприятие для возрастной категории 18+
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