Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Доля маркетплейсов на российском рынке ювелирной розницы в ближайшие 5–10 лет может вырасти с нынешних 15% до 30–40%. Такой прогноз в интервью «Комсомольской правде» на полях Петербургского международного экономического форума озвучил генеральный директор ювелирного холдинга SOKOLOV Николай Поляков.По его словам, маркетплейсы продолжают отвоевывать долю у традиционной розницы благодаря более низким ценам, широкому ассортименту и удобству покупки. Поляков отметил, что проникновение онлайн-площадок в ювелирный сегмент происходит медленнее, чем в других категориях товаров, поскольку покупатели по-прежнему испытывают высокий уровень недоверия при покупке украшений через интернет.Глава SOKOLOV также считает, что развитие технологий искусственного интеллекта ускорит переход покупателей в онлайн. По его мнению, в ближайшие годы цифровые платформы смогут предлагать пользователям персонализированные образы и виртуальную примерку украшений с учетом внешности конкретного человека.Еще одним важным трендом ювелирного рынка Поляков назвал рост спроса на украшения с выращенными бриллиантами. Он подчеркнул, что такие камни по физическим и химическим свойствам не отличаются от природных, но стоят значительно дешевле. По его оценке, это делает бриллиантовые украшения доступными для более широкого круга покупателей и способствует росту рынка. Мероприятие для возрастной категории 18+