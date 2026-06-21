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Мэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение пятилетнюю программу развития общественного транспорта
Горожанам предлагают внести замечания и предложения к программе стоимостью более 80 млрд рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга подготовила пятилетнюю муниципальную программу развития общественного транспорта и безопасности дорожного движения на 2027–2031 годы. Её общая стоимость — 80,4 миллиарда рублей, и львиную долю расходов — почти 75,6 миллиарда — город берёт на себя.
Проект программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения» разработан Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Из 80,4 миллиарда рублей на городской бюджет приходится 75,6 миллиарда, ещё 4,58 миллиарда обещает областная казна и 243 миллиона — федеральный и областной бюджеты совместно. Однако это прогнозные суммы, и они почти наверняка будут уточняться при принятии бюджетов, отмечают в мэрии.
Главная причина, по которой городу понадобились такие деньги, — изношенный подвижной состав. По данным на 1 мая 2026 года, замены требуют 400 трамвайных вагонов из 438, 55 троллейбусов из 244 и 177 автобусов из 465. Кроме того, в программе прописана необходимость заменить 11 составов метро (по 4 вагона каждый): говорится, что у них заканчивается срок службы без возможности модернизации. С учётом того, что всего Екатеринбургский метрополитен эксплуатирует 70 вагонов (данные приведены в той же программе), заменить намерены 63% подвижного состава уральской подземки.
Метро город планирует обновлять по два состава начиная с 2028 года, при этом рассматривается закупка пятивагонных поездов — сейчас в Екатеринбурге они четырёхвагонные, но станции спроектированы и на приём пятивагонных составов.
Особенно тревожная ситуация с трамваями: большую часть парка по-прежнему составляют чехословацкие вагоны Tatra Т-3 и Т-3М, средний возраст которых — 46 и 37 лет соответственно при нормативном сроке службы в 18 лет.
При этом мэрия напоминает, что обновление уже идёт: с 2020 года парк ЕМУП «Гортранс» пополнился 19 трамваями, 156 троллейбусами и 220 автобусами, а переход на брутто-контракты и двукратная индексация зарплат на 30% помогли решить кадровый вопрос — за год с небольшим на предприятие пришёл 191 новый водитель. Также мэр Алексей Орлов в этом году отчитался о полном обновлении троллейбусного парка — в результате нескольких закупок по полсотни машин.
Отдельный блок программы посвящён безопасности дорог, и статистика здесь невесёлая. В 2025 году в городе зарегистрировано 913 ДТП, в которых погибли 78 человек — на 5,4% больше, чем годом ранее, — и пострадали 1102 человека. Более 80% всех аварий связаны с нарушением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.
Добавляет нагрузки и автомобилизация: с 2021 года в Екатеринбурге приходится свыше 423 машин на тысячу жителей, а к 2030 году показатель прогнозно превысит 430. Отсюда — заторы в центре и низкая скорость в часы пик.
К 2031 году власти рассчитывают снизить число погибших в ДТП до 60 в год, а пострадавших — до 1000. Для этого запланированы строительство 12 новых светофоров и реконструкция ещё двух, установка более 1600 дорожных знаков и нанесение свыше 260 тысяч квадратных метров разметки ежегодно, а также дальнейшее развитие интеллектуальной транспортной системы.
Чтобы разгрузить центр, город намерен почти вдвое расширить платное парковочное пространство — с нынешних 5400 до 7900 мест к концу действия программы. Сейчас в Екатеринбурге работает свыше 6 тысяч платных мест с загрузкой около 90%. По замыслу мэрии, это должно мягко подтолкнуть автомобилистов к пересадке на общественный транспорт.
Главные целевые показатели к 2031 году — нарастить пассажиропоток общественного транспорта до 246,42 миллиона человек в год, повысить скорость и рентабельность перевозок, сделать пересадки между видами транспорта удобнее и упорядочить парковку в центре.
Проект постановления об утверждении программы пока не подписан главой города. Оно будет подписано после проведения общественных обсуждений, которые продлятся с 1 по 15 июля 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Проект программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения» разработан Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Из 80,4 миллиарда рублей на городской бюджет приходится 75,6 миллиарда, ещё 4,58 миллиарда обещает областная казна и 243 миллиона — федеральный и областной бюджеты совместно. Однако это прогнозные суммы, и они почти наверняка будут уточняться при принятии бюджетов, отмечают в мэрии.
Менять намерены даже обновлённый парк троллейбусов
Главная причина, по которой городу понадобились такие деньги, — изношенный подвижной состав. По данным на 1 мая 2026 года, замены требуют 400 трамвайных вагонов из 438, 55 троллейбусов из 244 и 177 автобусов из 465. Кроме того, в программе прописана необходимость заменить 11 составов метро (по 4 вагона каждый): говорится, что у них заканчивается срок службы без возможности модернизации. С учётом того, что всего Екатеринбургский метрополитен эксплуатирует 70 вагонов (данные приведены в той же программе), заменить намерены 63% подвижного состава уральской подземки.
Метро город планирует обновлять по два состава начиная с 2028 года, при этом рассматривается закупка пятивагонных поездов — сейчас в Екатеринбурге они четырёхвагонные, но станции спроектированы и на приём пятивагонных составов.
Особенно тревожная ситуация с трамваями: большую часть парка по-прежнему составляют чехословацкие вагоны Tatra Т-3 и Т-3М, средний возраст которых — 46 и 37 лет соответственно при нормативном сроке службы в 18 лет.
Основу трамвайного парка Екатеринбурга по-прежнему составляют чехословацкие трамваи. Фото: Вечерние ведомости
При этом мэрия напоминает, что обновление уже идёт: с 2020 года парк ЕМУП «Гортранс» пополнился 19 трамваями, 156 троллейбусами и 220 автобусами, а переход на брутто-контракты и двукратная индексация зарплат на 30% помогли решить кадровый вопрос — за год с небольшим на предприятие пришёл 191 новый водитель. Также мэр Алексей Орлов в этом году отчитался о полном обновлении троллейбусного парка — в результате нескольких закупок по полсотни машин.
Аварийность растёт, цель — снизить смертность вдвое
Отдельный блок программы посвящён безопасности дорог, и статистика здесь невесёлая. В 2025 году в городе зарегистрировано 913 ДТП, в которых погибли 78 человек — на 5,4% больше, чем годом ранее, — и пострадали 1102 человека. Более 80% всех аварий связаны с нарушением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.
Добавляет нагрузки и автомобилизация: с 2021 года в Екатеринбурге приходится свыше 423 машин на тысячу жителей, а к 2030 году показатель прогнозно превысит 430. Отсюда — заторы в центре и низкая скорость в часы пик.
К 2031 году власти рассчитывают снизить число погибших в ДТП до 60 в год, а пострадавших — до 1000. Для этого запланированы строительство 12 новых светофоров и реконструкция ещё двух, установка более 1600 дорожных знаков и нанесение свыше 260 тысяч квадратных метров разметки ежегодно, а также дальнейшее развитие интеллектуальной транспортной системы.
Платных парковок станет больше
Чтобы разгрузить центр, город намерен почти вдвое расширить платное парковочное пространство — с нынешних 5400 до 7900 мест к концу действия программы. Сейчас в Екатеринбурге работает свыше 6 тысяч платных мест с загрузкой около 90%. По замыслу мэрии, это должно мягко подтолкнуть автомобилистов к пересадке на общественный транспорт.
Фото: Вечерние ведомости
Ожидаемые результаты
Главные целевые показатели к 2031 году — нарастить пассажиропоток общественного транспорта до 246,42 миллиона человек в год, повысить скорость и рентабельность перевозок, сделать пересадки между видами транспорта удобнее и упорядочить парковку в центре.
Фрагмент программы
Проект постановления об утверждении программы пока не подписан главой города. Оно будет подписано после проведения общественных обсуждений, которые продлятся с 1 по 15 июля 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
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