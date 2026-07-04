Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти отчитались о гидрологической обстановке в регионе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти сообщают, что во многих районах уровень воды активно снижается. Экстренные и коммунальные службы также продолжают ликвидировать последствия паводка и восстанавливать инфраструктуру.
В Нижнесергинском районе вода полностью ушла. Службы продолжают восстанавливать дороги, проверять мосты, очищать русло реки Заставка и помогать местным жителям сушить дома.
В Нижнем Тагиле вода ещё полностью не ушла, но освободилось более 650 участков. Угрозы жителям нет. Транспортное сообщение восстановилось.
В Первоуральске подтоплений нет. Местным жителям выдают насосы для откачки воды и тепловые пушки. Вода в посёлках продолжает отступать: за сутки освободилось 69 участков и 38 частных домов. Дорожные службы восстанавливают проезды.
В Горноуральском округе вода также продолжает отступать. Дорожные службы устраняют размывы дорог.
В Кушвинском муниципальном округе ситуация стабилизировалась. В Кушве от воды освободились все приусадебные участки и трассы «Кушва – посёлок Азиатская». Службы укрепляют обочины.
В Махнёвском муниципальном округе также продолжает спадать уровень воды в реке Тагил. Вода с объездной дороги у деревни Трошкова ушла. Медикаменты и продукты пока что продолжают доставлять через лодочные переправы.
Кроме того, обстановка нормализовалась в Староуткинске, Гари, Среднеуральске, Нижней Таволге и Бисертском округе. Локальные подтопления фиксируются в Камышловском районе, Сухом Логу, Берёзовском, Невьянском, Верхотурском, Верхнесалдинском, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле.
Однако остаются районы, в которых уровень воды растёт. Среди них Ирбит, Туринский, Слободо-Туринский, Байкаловский, Талицкий округа, Ирбитское муниципальное образование и Камышловский округ – через них проходят реки Тура, Ница, Пышма. Также нарушено движение через пешеходный подвесной мост в деревне Мартьяново из-за подъёма реки Чусовая в Шалинском округе.
Всего в области затоплено восемь низководных мостов и один участок автомобильных дорог. Временно ограничено прямое автосообщение с 33 населёнными пунктами в Байкаловском, Туринском, Слободо-Туринском, Талицком, Шалинском, Махнёвском районах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В Нижнесергинском районе вода полностью ушла. Службы продолжают восстанавливать дороги, проверять мосты, очищать русло реки Заставка и помогать местным жителям сушить дома.
В Нижнем Тагиле вода ещё полностью не ушла, но освободилось более 650 участков. Угрозы жителям нет. Транспортное сообщение восстановилось.
В Первоуральске подтоплений нет. Местным жителям выдают насосы для откачки воды и тепловые пушки. Вода в посёлках продолжает отступать: за сутки освободилось 69 участков и 38 частных домов. Дорожные службы восстанавливают проезды.
В Горноуральском округе вода также продолжает отступать. Дорожные службы устраняют размывы дорог.
В Кушвинском муниципальном округе ситуация стабилизировалась. В Кушве от воды освободились все приусадебные участки и трассы «Кушва – посёлок Азиатская». Службы укрепляют обочины.
В Махнёвском муниципальном округе также продолжает спадать уровень воды в реке Тагил. Вода с объездной дороги у деревни Трошкова ушла. Медикаменты и продукты пока что продолжают доставлять через лодочные переправы.
Кроме того, обстановка нормализовалась в Староуткинске, Гари, Среднеуральске, Нижней Таволге и Бисертском округе. Локальные подтопления фиксируются в Камышловском районе, Сухом Логу, Берёзовском, Невьянском, Верхотурском, Верхнесалдинском, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле.
Однако остаются районы, в которых уровень воды растёт. Среди них Ирбит, Туринский, Слободо-Туринский, Байкаловский, Талицкий округа, Ирбитское муниципальное образование и Камышловский округ – через них проходят реки Тура, Ница, Пышма. Также нарушено движение через пешеходный подвесной мост в деревне Мартьяново из-за подъёма реки Чусовая в Шалинском округе.
Всего в области затоплено восемь низководных мостов и один участок автомобильных дорог. Временно ограничено прямое автосообщение с 33 населёнными пунктами в Байкаловском, Туринском, Слободо-Туринском, Талицком, Шалинском, Махнёвском районах.
«Жизнеобеспечение не нарушено: везде работают паромы и катера, созданы запасы продуктов питания и медикаментов, бесперебойно функционирует связь»,
– заверяет правительство.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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