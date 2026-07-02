Возрастное ограничение 18+
Озеро Здохню в Екатеринбурге вновь попытаются очистить
Фото: Вячеслав Бухаров (CC BY-SA 4.0)
Сегодня директор по экологии муниципального предприятия «Водоканал» Артём Бакалейщик утвердил документацию о проведении конкурса, и сегодня же на госзакупках был размещён аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда на объекте озеро Здохня.
Заявки от участников принимаются до 22 июля, начальная цена — ровно 50 миллионов рублей, следует из данных в карточке закупки.
Эпопея с очисткой загрязнённого отходами «Водоканала» озера Здохня, которое в период половодий отравляет Верх-Исетский пруд, длится уже много лет (подробнее об этом писали здесь). К самой очистке за эти годы так и не приступили. В прошлом месяце администрация Екатеринбурга расторгла контракт с самарской фирмой «ЕвроГеоПроект», занимавшейся разработкой предыдущего проекта. Сейчас заказчиком работ выступает уже не мэрия, а МУП «Водоканал». Мероприятие для возрастной категории 18+
Заявки от участников принимаются до 22 июля, начальная цена — ровно 50 миллионов рублей, следует из данных в карточке закупки.
Эпопея с очисткой загрязнённого отходами «Водоканала» озера Здохня, которое в период половодий отравляет Верх-Исетский пруд, длится уже много лет (подробнее об этом писали здесь). К самой очистке за эти годы так и не приступили. В прошлом месяце администрация Екатеринбурга расторгла контракт с самарской фирмой «ЕвроГеоПроект», занимавшейся разработкой предыдущего проекта. Сейчас заказчиком работ выступает уже не мэрия, а МУП «Водоканал». Мероприятие для возрастной категории 18+
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