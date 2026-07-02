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Озеро Здохню в Екатеринбурге вновь попытаются очистить

17.23 Понедельник, 6 июля 2026
Фото: Вячеслав Бухаров (CC BY-SA 4.0)
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Сегодня директор по экологии муниципального предприятия «Водоканал» Артём Бакалейщик утвердил документацию о проведении конкурса, и сегодня же на госзакупках был размещён аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда на объекте озеро Здохня.

Заявки от участников принимаются до 22 июля, начальная цена — ровно 50 миллионов рублей, следует из данных в карточке закупки.

Эпопея с очисткой загрязнённого отходами «Водоканала» озера Здохня, которое в период половодий отравляет Верх-Исетский пруд, длится уже много лет (подробнее об этом
писали здесь). К самой очистке за эти годы так и не приступили. В прошлом месяце администрация Екатеринбурга расторгла контракт с самарской фирмой «ЕвроГеоПроект», занимавшейся разработкой предыдущего проекта. Сейчас заказчиком работ выступает уже не мэрия, а МУП «Водоканал».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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15:35 В Екатеринбурге озвучена новая дата завершения сертификации самолёта «Байкал»
15:10 Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
14:28 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля
14:23 «Это точно не пустые слова и обещания». Глава областного Минтранса прокомментировал развитие метро в Екатеринбурге
14:05 Двое подростков утонули в выходные в Свердловской области
13:58 Глава Армении прилетел в Екатеринбург на самолёте молдавского лоукостера
13:19 «Единая Россия» стала первой партией, которую Свердловский облизбирком зарегистрировал на выборы в ЗакСО
13:14 У екатеринбуржцев спросили мнение о развлечениях в Академическом
12:41 В Екатеринбурге из озера «Рамада» достали тело мужчины
12:01 УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге оштрафовали за некачественное обслуживание дома
12:00 Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»
11:44 «Иннопром» стартовал в Екатеринбурге
11:23 Жительницу Нижней Туры осудили за нападение с ножом на супруга
10:49 Уральское мороженое впервые отправили в Беларусь
10:05 Против эмигрировавшего в США активиста из Екатеринбурга возбудили дело по террористической статье
10:00 В Нижнем Тагиле газораспределительную организацию обязали завершить догазификацию
09:21 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области
22:28 Большинство жителей УрФО планируют летний отпуск в России
19:11 В Нижнем Тагиле во время паводка спасли кошку, несколько дней просидевшую в затопленном доме
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