Возрастное ограничение 18+
Глава Армении прилетел в Екатеринбург на самолёте молдавского лоукостера
Фото: кадры из соцсетей Никола Пашиняна
Борт премьер-министра Армении, для которого это первый визит в Россию после ключевых выборов в его стране, приземлился в аэропорту Кольцово.
На взлётно-посадочной полосе екатеринбургского аэропорта Пашиняна встретили хлебом-солью. Высокопоставленные уральские чиновники, в отличие от вчерашнего прилёта Мишустина, встречать в аэропорту Пашиняна не стали.
Сегодня у главы Армении назначены переговоры с российским премьером, а также участие в выставке «Иннопром». К слову, начало пленарной сессии, где заявлено участие Пашиняна, задерживается почти на час, передаёт корресплндент из МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Вероятно, там ждут прибытия в центр армянского премьера.
Отметим, что сегодня Росавиация приостановила приём и отправку рейсов в екатеринбургском аэропорту на фоне БПЛА-опасности — о снятии этого ограничения на момент написания новости не сообщалось. Судя по кадрам, Пашинян прибыл во время действия режима беспилотной опасности. Также, судя по опубликованным кадрам, Никол Пашинян прилетел на самолёте авиакомпании FlyOne Armenia — дочерней структуры молдавского лоукостера FlyOne (акционерами FlyOne Armenia являются молдавское общество с ограниченной ответственностью “FLY ONE”, Эдуард Сукиасян и Арам Хачатрян). На прошлой неделе Пашинян летал на этом же самолёте в Тегеран на похороны аятоллы Али Хаменеи, обращали внимание армянские СМИ. В ответ на вопрос издания «ФактИнфо», почему армянский прмьер не воспользовался правительственным бортом, в кабмине Армении сообщили, что это связано с плановым техническим обслуживанием правительственного самолёта. Мероприятие для возрастной категории 18+
На взлётно-посадочной полосе екатеринбургского аэропорта Пашиняна встретили хлебом-солью. Высокопоставленные уральские чиновники, в отличие от вчерашнего прилёта Мишустина, встречать в аэропорту Пашиняна не стали.
Сегодня у главы Армении назначены переговоры с российским премьером, а также участие в выставке «Иннопром». К слову, начало пленарной сессии, где заявлено участие Пашиняна, задерживается почти на час, передаёт корресплндент из МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Вероятно, там ждут прибытия в центр армянского премьера.
Отметим, что сегодня Росавиация приостановила приём и отправку рейсов в екатеринбургском аэропорту на фоне БПЛА-опасности — о снятии этого ограничения на момент написания новости не сообщалось. Судя по кадрам, Пашинян прибыл во время действия режима беспилотной опасности. Также, судя по опубликованным кадрам, Никол Пашинян прилетел на самолёте авиакомпании FlyOne Armenia — дочерней структуры молдавского лоукостера FlyOne (акционерами FlyOne Armenia являются молдавское общество с ограниченной ответственностью “FLY ONE”, Эдуард Сукиасян и Арам Хачатрян). На прошлой неделе Пашинян летал на этом же самолёте в Тегеран на похороны аятоллы Али Хаменеи, обращали внимание армянские СМИ. В ответ на вопрос издания «ФактИнфо», почему армянский прмьер не воспользовался правительственным бортом, в кабмине Армении сообщили, что это связано с плановым техническим обслуживанием правительственного самолёта. Мероприятие для возрастной категории 18+
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