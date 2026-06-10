Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Российские государственные деятели поздравили жителей страны с Днём России, который отмечается 12 июня.Президент России Владимир Путин отметил, что любовь к родной стране, гордость за её историю и культуру, а также верность патриотическому долгу объединяют многонациональный народ России.Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что праздник занимает особое место для тех, кто трудится на благо страны, отстаивает её интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет. Он также подчеркнул значение многонациональности и культурного разнообразия России.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал россиян трудолюбивыми, талантливыми и героическими людьми. Он заявил, что все вызовы страна сможет преодолеть вместе.Первый вице-премьер Денис Мантуров в поздравлении отметил, что Россия не только отвечает на современные вызовы, но и превращает их в возможности для развития. По его словам, в стране развиваются отечественные предприятия, внедряются собственные технологии и создаются новые производства.В поздравлениях руководители государства пожелали россиянам здоровья, благополучия, успехов и всего наилучшего. Мероприятие для возрастной категории 18+