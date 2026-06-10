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Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России

17.19 Пятница, 12 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Российские государственные деятели поздравили жителей страны с Днём России, который отмечается 12 июня.

Президент России Владимир Путин отметил, что любовь к родной стране, гордость за её историю и культуру, а также верность патриотическому долгу объединяют многонациональный народ России.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что праздник занимает особое место для тех, кто трудится на благо страны, отстаивает её интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет. Он также подчеркнул значение многонациональности и культурного разнообразия России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал россиян трудолюбивыми, талантливыми и героическими людьми. Он заявил, что все вызовы страна сможет преодолеть вместе.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в поздравлении отметил, что Россия не только отвечает на современные вызовы, но и превращает их в возможности для развития. По его словам, в стране развиваются отечественные предприятия, внедряются собственные технологии и создаются новые производства.

В поздравлениях руководители государства пожелали россиянам здоровья, благополучия, успехов и всего наилучшего.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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