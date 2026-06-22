Белоярская АЭС прошла проверку пожарной безопасности





– рассказал советник ВАО АЭС-МЦ. «Мы не только поделились своим опытом, но и переняли положительные практики Белоярской АЭС, например, в области использования аспирационной системы пожарной сигнализации и нанесения маркировки на пожарные двери»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Белоярской АЭС прошла плановая проверка пожарной безопасности. Её проводили эксперты ВАО АЭС-МЦ по запросу самой атомной станции.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе БАЭС, экспертов просили проверить проект и технические решения после реконструкции и модернизации зданий и систем противопожарной защиты. В состав делегации вошли ведущие эксперты по пожарной безопасности с Балаковской, Ростовской и Смоленской АЭС во главе с советником ВАО АЭС-МЦ Олегом Семененко. Они осмотрели машинный зал энергоблока №4, учебно-тренировочный центр и специальную пожарно-спасательную часть №35.Сообщается, что Олег Семененко по итогам проверки отметил высокий уровень пожарной безопасности. Эксперты рекомендовали уточнить порядок взаимодействия между подразделениями, внести обязательное согласование изменений проектной и рабочей документации с отделом пожарной безопасности: от замены дверей и освещения до систем обнаружения и тушения пожаров.Также делегация нашла, что можно почерпнуть у Белоярской атомной станции.Следующая подобная проверка запланирована на 2029 год. Мероприятие для возрастной категории 18+