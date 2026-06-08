Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Количество вакансий для рабочих и линейных специалистов в России за январь – май 2026 года увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.Рабочие и линейные профессии остаются главным драйвером российского рынка труда. По данным платформы, число вакансий с гибким графиком в этом сегменте за первые пять месяцев года выросло на 62%.Самый заметный рост показали вакансии для слесарей-электриков – их количество увеличилось на 166%. Спрос на промышленных альпинистов вырос на 147%, на мотористов – на 115%.Для привлечения кадров работодатели продолжают повышать зарплатные предложения. Наиболее заметно они выросли в транспортном машиностроении – на 55%, до 137,7 тысячи рублей в месяц. В производстве электроники и бытовой техники рост составил 42%, в тяжелом машиностроении – 37%.Одновременно компании расширяют круг потенциальных сотрудников. Весной количество вакансий для студентов увеличилось на 20% год к году, а их доля достигла 12% от общего числа предложений. Чаще всего молодых специалистов готовы нанимать на позиции маркировщиков, сварщиков, автомехаников, механиков и слесарей.Растет и число предложений для работников старшего возраста. Сейчас на них приходится около 13% вакансий. Кроме того, работодатели все активнее вкладываются в обучение и переобучение персонала. Так, количество вакансий с возможностью внутреннего обучения в производстве электро- и оптического оборудования выросло на 172%, в металлургии – на 157%, в энергетике – на 132%.Выступая на ПМЭФ в рамках круглого стола «Экономика высоких зарплат, основанных на производительности труда», Губанов отметил, что удержание сотрудников становится одной из главных задач работодателей.«Удержание квалифицированных сотрудников становится стратегическим приоритетом для бизнеса любого масштаба. Так, по данным опроса Авито Работы, три главных фактора, которые мотивируют оставаться на текущем месте, – это удобный график (34%), комфортный уровень дохода (25%) и чувство стабильности (23%). Параллельно всё заметнее роль HR-бренда: 46% соискателей принимают во внимание репутацию работодателя, а ключевыми слагаемыми привлекательного бренда называют здоровые взаимоотношения руководителей и сотрудников (43%) и командный дух (33%)», – сказал Роман Губанов. Мероприятие для возрастной категории 18+