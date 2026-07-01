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В Каменске-Уральском рассмотрят уголовное дело о подкупе работника контрактной службы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Каменска-Уральского утвердила заключение по уголовному делу бывшего главного специалиста финансово-экономического отдела комитета по управлению имуществом. Её обвиняют по части 4 статьи 200.5 УК РФ – «получение подкупа работником контрактной службы)».
Согласно материалам дела, в период с июня 2024 года по декабрь 2025 года женщина получила от директора коммерческой организации 120 тысяч рублей за заключение контрактов на разработку проектов сноса объектов капитального строительства, а также за общее покровительство. При этом эта компания не могла заниматься подобными работами, поскольку не входила в состав саморегулируемой организации, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело с утверждённым обвинением передали мировому судье судебного участка № 3 Синарского судебного района для рассмотрения по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, в период с июня 2024 года по декабрь 2025 года женщина получила от директора коммерческой организации 120 тысяч рублей за заключение контрактов на разработку проектов сноса объектов капитального строительства, а также за общее покровительство. При этом эта компания не могла заниматься подобными работами, поскольку не входила в состав саморегулируемой организации, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело с утверждённым обвинением передали мировому судье судебного участка № 3 Синарского судебного района для рассмотрения по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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