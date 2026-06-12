Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Россияне не начали массово отказываться от банковских карт и возвращаться к наличным. Недавний рост спроса на купюры связан с обычными колебаниями, заявил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.Одной из причин он назвал снижение ставок по банковским вкладам. Некоторые россияне могут предпочитать хранить деньги дома, поскольку доходность сбережений в банках становится менее привлекательной. Кроме того, наличными стали чаще рассчитываться предприниматели.При этом доля купюр и монет в общей денежной массе почти не изменилась. Год назад она составляла около 14%, а к концу апреля 2026 года выросла до 14,4%.В Центробанке также считают, что пока рано говорить о возвращении россиян к наличным. Несмотря на увеличение спроса на банкноты, их доля в денежной массе остаётся низкой по историческим меркам. Мероприятие для возрастной категории 18+