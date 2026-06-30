Сысертский суд оштрафовал туапсинский аквапарк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Сысерти поставлена точка в нашумевшем деле о травме, которую получила год назад жительница Арамили в аквапарке «на югах». В итоге было принято решение о штрафе коммерческой организации и о компенсации для пострадавшей.Травму уралочка получила в июне 2025 года во время отдыха в Туапсинском районе. Травма была получена на водном аттракционе, имитирующем серфинг. Пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать, а впоследствии ей потребовались две хирургические операции и длительный курс лечения.Женщина посчитала, что причиной травмы стали грубые нарушения правил безопасности со стороны администрации аквапарка. Сысертский районный суд принял её иск, где, в частности говорилось, что перед посещением аттракциона не получила должного инструктажа по технике безопасности. Также она заявила о ненадлежащем обеспечении безопасности посетителей со стороны организаторов.Изначально женщина требовала возместить утраченный заработок, расходы на лечение и реабилитацию, а также стоимость некачественно оказанной услуги. Отдельно она просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей и штраф по закону о защите прав потребителей. В свою очередь ответчик настаивал на отсутствии своей вины и ссылался на грубую неосторожность самой пострадавшей, которая якобы потеряла равновесие на рафте.Суду была предоставлена видеозапись из аквапарка, которая позволила установить, что падение потерпевшей случилось в момент, когда инструктор держал её за руку, осуществляя страховку. Это опровергло версию ответчика о неосторожности самой женщины.В итоге суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с предпринимателя 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа, а сегодня и апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Мероприятие для возрастной категории 18+