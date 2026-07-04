Чёрному «подобранцу» с Эльмаша требуется оперативная помощь

Перечислить любую сумму можно на карту Сбербанка, прикреплённую к номеру телефона +8 (912) 633-53-68. При этом необходимо сделать пометку «Для Нюса на операцию». Кроме того, посильную помощь можно внести наличными в регистратуре клиники по адресу Екатеринбург, улица Первомайская, 74.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несколько дней раздавалось жалобное мяуканье из кустов на одной из эльмашевских улиц. Но даже после того, как по соцсетям разнесли новость о страдающем животном, помогли ему не сразу.Только в воскресенье, 6 июля, местная жительница из числа далеко не самых богатых, увидев сообщение в ВК-группе, бросилась страдающей кошечке на помощь, благо, указанный адрес находился поблизости от её жилья.Чёрный страдалец к тому моменту не мог уже даже голову приподнять, а зов о помощи издавал совсем уже тихо. Введение в холку физраствора в домашних условиях немного снял обезвоживание, но от боли и анемии не избавил. Беглый осмотр непрофессиональным глазом отметил и другие проблемы — подозрение на перелом челюсти, наполовину отсутствующий хвост, отказ от пищи и воды, невозможность встать на лапы. Было очевидно, что одними поддерживающими капельницами тут не обойтись и необходимо вмешательство специалистов.Да, вот беда — ветклиника, куда обычно обращалась сердобольная женщина со своими питомцами, в воскресенье не работала. Пришлось срочно искать альтернативу: клинику, где бы приняли «бесхозное» животное с неизведанными травмами, где бы осмотрели и поставили диагноз, и при этом не стали бы цену задирать.В итоге мучающееся от боли, беспомощное животное приняли в ветеринарной клинике «Доверие» на улице Первомайской. И первым делом установили, что кошечка Нюся (как записали нового пациента при регистрации), на самом деле — кот Нюсь.Несмотря на боль и стресс, Нюсь быстро доверился специалистам «Доверия» и как-то разом успокоился в их осторожных руках. Профессиональный осмотр исключил травму челюсти и хвоста (то есть, от хвоста действительно осталась только половинка, но рана эта старая и давно заросшая). А вот рентген показал более сложную проблему — перелом тазовых костей (осколки которых, к тому же, опасно угрожают внутренним органам острыми своими краями). Коту Нюсю нужна хирургическая операция, которая, возможно, и не вернёт ему возможность быстро бегать, как прежде, но по крайней мере спасёт от осложнений и позволит прожить ещё немало лет.К сожалению, у благодетельницы, подобравшей Нюся, нет денег даже на оплату анализов — заработанное уходит на других питомцев. Поэтому клиника «Доверие» объявляет сбор средств на лечение эльмашевского «подобранца».Мероприятие для возрастной категории 18+