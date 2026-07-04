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Чёрному «подобранцу» с Эльмаша требуется оперативная помощь

16.57 Понедельник, 6 июля 2026
Фото из соцсетей
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Несколько дней раздавалось жалобное мяуканье из кустов на одной из эльмашевских улиц. Но даже после того, как по соцсетям разнесли новость о страдающем животном, помогли ему не сразу.

Только в воскресенье, 6 июля, местная жительница из числа далеко не самых богатых, увидев сообщение в ВК-группе, бросилась страдающей кошечке на помощь, благо, указанный адрес находился поблизости от её жилья.

Чёрный страдалец к тому моменту не мог уже даже голову приподнять, а зов о помощи издавал совсем уже тихо. Введение в холку физраствора в домашних условиях немного снял обезвоживание, но от боли и анемии не избавил. Беглый осмотр непрофессиональным глазом отметил и другие проблемы — подозрение на перелом челюсти, наполовину отсутствующий хвост, отказ от пищи и воды, невозможность встать на лапы. Было очевидно, что одними поддерживающими капельницами тут не обойтись и необходимо вмешательство специалистов.

Да, вот беда — ветклиника, куда обычно обращалась сердобольная женщина со своими питомцами, в воскресенье не работала. Пришлось срочно искать альтернативу: клинику, где бы приняли «бесхозное» животное с неизведанными травмами, где бы осмотрели и поставили диагноз, и при этом не стали бы цену задирать.

В итоге мучающееся от боли, беспомощное животное приняли в ветеринарной клинике «Доверие» на улице Первомайской. И первым делом установили, что кошечка Нюся (как записали нового пациента при регистрации), на самом деле — кот Нюсь.

Несмотря на боль и стресс, Нюсь быстро доверился специалистам «Доверия» и как-то разом успокоился в их осторожных руках. Профессиональный осмотр исключил травму челюсти и хвоста (то есть, от хвоста действительно осталась только половинка, но рана эта старая и давно заросшая). А вот рентген показал более сложную проблему — перелом тазовых костей (осколки которых, к тому же, опасно угрожают внутренним органам острыми своими краями). Коту Нюсю нужна хирургическая операция, которая, возможно, и не вернёт ему возможность быстро бегать, как прежде, но по крайней мере спасёт от осложнений и позволит прожить ещё немало лет.

К сожалению, у благодетельницы, подобравшей Нюся, нет денег даже на оплату анализов — заработанное уходит на других питомцев. Поэтому клиника «Доверие» объявляет сбор средств на лечение эльмашевского «подобранца».

Перечислить любую сумму можно на карту Сбербанка, прикреплённую к номеру телефона +8 (912) 633-53-68. При этом необходимо сделать пометку «Для Нюса на операцию». Кроме того, посильную помощь можно внести наличными в регистратуре клиники по адресу Екатеринбург, улица Первомайская, 74.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:36 Первоуральца осудили за уклонение от армии в 2022 году
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15:40 Свердловские власти отчитались о гидрологической обстановке в регионе
15:35 В Екатеринбурге озвучена новая дата завершения сертификации самолёта «Байкал»
15:10 Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
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14:05 Двое подростков утонули в выходные в Свердловской области
13:58 Глава Армении прилетел в Екатеринбург на самолёте молдавского лоукостера
13:19 «Единая Россия» стала первой партией, которую Свердловский облизбирком зарегистрировал на выборы в ЗакСО
13:14 У екатеринбуржцев спросили мнение о развлечениях в Академическом
12:41 В Екатеринбурге из озера «Рамада» достали тело мужчины
12:01 УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге оштрафовали за некачественное обслуживание дома
12:00 Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»
11:44 «Иннопром» стартовал в Екатеринбурге
11:23 Жительницу Нижней Туры осудили за нападение с ножом на супруга
10:49 Уральское мороженое впервые отправили в Беларусь
10:05 Против эмигрировавшего в США активиста из Екатеринбурга возбудили дело по террористической статье
10:00 В Нижнем Тагиле газораспределительную организацию обязали завершить догазификацию
09:21 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области
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