На Верх-Исетском пруду появились новые буи для безопасности судоходства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Официальный портал Екатеринбург.рф обратил внимание горожан на появление буёв на Верх-Исетском пруду. Они несут важную функцию — обеспечивают безопасное прохождение судов.Всего в акватории разместили десять сигнальных элементов красного цвета. Они расположились по траектории от полуострова Баран до парка «Территория ветра». Их расстановка точно соответствует расположению подводных объектов: каждый буй установлен точно над бетонными опорами линии электропередач, которые находятся на дне пруда.Буи сконструированы и сделаны так, чтобы стойко выдерживать разрушительное воздействие воды и различных факторов городской среды. Для их долговечности в качестве материала выбран прочный линейный полиэтилен, устойчивый к перепадам температур и к природным осадкам. Весом каждый буй получился в среднем 60 килограммов.Как уточняют специалисты, днём дальность видимости подобного буя составляет от полутора до двух тысяч метров. Такая видимость позволяет управляющему судном заранее заметить помеху и скорректировать маршрут движения. Мероприятие для возрастной категории 18+