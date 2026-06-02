В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Платформа для онлайн-коммуникаций МТС Линк добавила автоматический перевод субтитров на татарский язык в режиме реального времени. Татарский стал первым языком народов России, для которого в сервисе появилась такая функция, сообщили в МТС.Во время онлайн-встреч искусственный интеллект распознает речь спикеров на русском или английском языке и сразу выводит перевод в виде субтитров. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно выбрать татарский язык в настройках.В компании отмечают, что новый инструмент поможет сделать онлайн-общение, обучение и деловые мероприятия более доступными для национальных республик и регионов, где татарский язык широко используется в повседневной жизни.Функция субтитров появилась в МТС Линк в 2025 году для повышения доступности цифровых сервисов, в том числе для людей с нарушениями слуха. Позднее платформа получила возможность переводить субтитры на иностранные языки в режиме реального времени, а теперь поддержка появилась и для татарского языка. Мероприятие для возрастной категории 18+