Авито Путешествия запустят знак качества для посуточной аренды

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито Путешествия запускают новый знак качества «Здесь гостеприимно» для объектов краткосрочной аренды по всей России. Его смогут получить арендодатели квартир, апартаментов и домов, которые получили высокие оценки от гостей, сообщили в пресс-службе Авито.Знак будут присуждать на основании отзывов путешественников и рейтинга объекта. Как уточнили в компании, на получение награды не будут влиять жюри или экспертные советы.В 2026 году знак «Здесь гостеприимно» получат более 64 тысяч объектов по всей России — от Калининграда до Владивостока. Владельцам таких объектов выдадут специальный стикер и сертификат. Их можно будет разместить внутри квартиры или дома, а также использовать на фотографиях в объявлении.Чтобы получить знак качества в 2026 году, арендодатель должен был по итогам 2025 года сдавать жилье посуточно через Авито Путешествия, поддерживать рейтинг не ниже 4,8 и получить не менее 10 новых отзывов за год. Если у одного арендодателя под эти условия подходят несколько объектов, награду вручат за каждый из них.«Авито Путешествия не первый год помогают арендодателям строить стабильный бизнес и развивать культуру гостеприимства по всей стране. Награда „Здесь гостеприимно“ — ещё один способ поблагодарить тех хозяев, которые каждый день вкладываются в комфорт наших гостей, повышают качество сервиса и помогают создавать для путешественников лучший опыт», — прокомментировала руководитель группы маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима. Мероприятие для возрастной категории 18+