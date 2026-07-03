Музей Эрнста Неизвестного приглашает на экскурсию о семье

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В среду, 8 июля, в екатеринбургском Художественном музее Эрнста Неизвестного состоится тематическая экскурсия «Образ семьи в искусстве Эрнста Неизвестного». Мероприятие приурочено к предстоящему Дню семьи, любви и верности и предлагает взглянуть на творчество скульптора через призму одной из самых личных тем для известного скульптора.Семья, детство и взросление занимают в работах Эрнста Неизвестного особое место. Он никогда не считал эти темы основой для бытовых сюжетов и при подходе к ним создавал глубокие философские образы, отражающие понимание художником человека и цивилизации. Так, скульптор связывал образ ребёнка с метафорой развития всего человечества. В детской теме он видел пробуждение лучших качеств человеческой природы. Именно поэтому его знаменитую фразу «Весь мир — дитя» организаторы сделали отправной точкой всей экскурсии.Среди работ, которые увидят экскурсанты, — «Кентавресса с ребёнком», наполненная образами материнства и защиты, серия «Капричос», где переплетаются фантазийные и человеческие мотивы, скульптура «Золотое дитя», ставшая одним из символов творческого наследия мастера. Подольше экскурсия задержится на скульптуре «Кентавр-дитя», которая продолжает тему взросления через мифологические образы.Экскурсия «Образ семьи в искусстве Эрнста Неизвестного» начнётся в 14.00. Попасть на мероприятие можно по обычному билету в музей, без дополнительной платы. Мероприятие для возрастной категории 18+